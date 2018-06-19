Вчера, 18 июня, прошло очередное заседание пресс-клуба, организованное редакцией газеты «Всеволожские вести». На этот раз в диалоге с журналистами приняли участие недавно вступившие в должность заместители главы администрации Всеволожского района, и в их числе – Светлана Хотько, в компетенции которой отныне находятся вопросы социального развития.

Так, Светлана Валерьевна сообщила, что с 1 июля 2018 года, в рамках реформы системы социальной защиты населения, полномочия по предоставлению соцуслуг в районах переходят от муниципальных служб Ленобласти на региональный уровень. Эта мера позволит ускорить переход на единый стандарт оказания услуг – от времени приема, сроков рассмотрения обращений, – и до единых ставок оплаты труда соцработников.

Отдельно Светлана Хотько отметила, что для населения переход не создаст дополнительных неудобств – соцуслуги и консультации, как и ранее, будут оказываться по тем же адресам и телефонам органов соцзащиты.

– Кроме того, мы рассчитываем, что предстоящая реформа поможет развитию негосударственных учреждений, работающих в сфере социальной защиты, – сказала замглавы районной администрации.

Подробности читайте в пятничном выпуске «Всеволожских вестей».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА