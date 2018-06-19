Четыре лесных хозяйства – два во Всеволожском районе и два в Приозерском – проинспектировали сегодня, 19 июня, специалисты комитета по природным ресурсам, Ленобллеса, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, общественного экологического совета при губернаторе.

Отметим, что ранее была проведена комплексная экспертиза, направленная на предотвращение распространения болезней растений и вредителей, своевременное выявление нездоровых деревьев и сохранение экологического равновесия. В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что значительная часть лесов, прилегающих в Приозерскому шоссе, подверглась нашествию жуков-короедов. Из-за сложившейся непростой ситуации было принято решение о вырубке поврежденных насаждений. В рамках профилактических мероприятий планируется вырубить 82 гектара леса в Ореховском лесничестве Всеволожского района.

Специалисты проинформировали журналистов, что в 2016 году был рекомендован запрет на вырубку лесов в Ленинградской области. Из-за этого активизировались «прожорливые вредители» леса. К примеру, насекомое типограф-короед, пожирая кору зеленых насаждений, убивает деревья.

– Типограф не приходит один, он прилетает с друзьями, – говорит завкафедрой защиты леса Санкт-Петербургского лесотехнического университета имени Кирова Андрей Селиховкин. – Вредитель наносит огромный вред, превращая массивные участки зеленых насаждений в лесное кладбище. Иногда спасти леса можно благодаря санитарной обработке, но не в этом случае. В данной ситуации самый действенный способ борьбы – вырубка.

– Мертвые деревья превращают леса в природный сухостой, – говорит заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов. – Проблема с короедом возникла в 2011 году. Санитарно-экологические исследования, которые провели государственные структуры, ведущие эксперты и общественные организации, вынесли вердикт: леса, поврежденные короедом, необходимо вырубить. На этой территории появится новый лес.

Ирэн ОВСЕПЯН