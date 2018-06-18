В парке Всеволожского центра культуры и досуга 15 июня прошёл весёлый и занимательный праздник книги «Читающий город».

На территории парка была проведена акция «Буккроссинг» – каждый желающий мог принести из дома книгу и поменять её на другую. А в «Книжном теремке» работники Всеволожской детской библиотеки провели обзоры книжных новинок для детей, викторины с призами и весёлые игры.

Ребята с удовольствием участвовали в акции «Рисунки на асфальте» и занимались в «Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007».

Всё это время аниматоры устраивали весёлые игры с пришедшими детьми. В рамках представленной интерактивной программы ребятам показали спектакль детской образцовой студии «Люди и куклы» Дворца творчества Всеволожского района.

Завершился праздник в актовом зале Центра культуры и досуга, где с ребятами встретился детский писатель Николай Прокудин.

Организовали и провели праздник районный отдел культуры, Всеволожская межпоселенческая библиотека и работники Всеволожского ЦКД.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО