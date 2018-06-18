Движение автотранспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Всеволожска – выезд с ул. Нагорной от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт Петербург – Морье» (Дорога жизни) – будет временно прекращено 22 июня с 9.00 до 13.00.

Как сообщает пресс служба администрация Всеволожского района, ограничение движения связано с подготовкой и проведением патриотической акции «Мы против войны», посвященной Дню памяти и скорби – Дню начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.