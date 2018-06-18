В рубрике «Интервью берёт читатель» сегодня на вопросы жителей отвечает глава администрации Всеволожского района Андрей Александрович Низовский. 11 мая мы обратились к читателям с предложением задать вопросы руководителю района по актуальным вопросам нашей жизни. Читатели «Всеволожских вестей» активно задавали вопросы по телефонам редакции, пресс-службы администрации, а также на сайте газеты и в социальных сетях. Всего поступило 80 вопросов, которые были объединены по темам.

Татьяна Ивановна Симонова, жительница г. Всеволожска:

Когда планируется благоустройство и ямочный ремонт придомовой дороги на ул. Плоткина, д. 9/73? Парковка есть, но отсутствует разметка (уже оплаченная из депутатских средств). Есть жалобы на работу Управляющей компании, т.к. не убираются придомовая территория и детская площадка. И подъездная дорога к магазину «Семья» на Котовом Поле нуждается в ремонте.

Ответ: Ремонт (полная замена) дорожного покрытия проезда у д. 9/73 по ул. Плоткина не предусмотрен муниципальными программами и включен в перечень мероприятий, необходимых для внесения в муниципальную программу «Развитие МО «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы», при условии выделения финансовых средств на данные нужды либо образования экономии в ходе исполнения бюджета муниципального образования на текущий финансовый год.

При ликвидации аварийных выбоин на автодорогах первоочередность выполняется по принципу приоритета для дорог с постоянными автобусными маршрутами и для дорог с интенсивным движением автотранспорта. Восстановление дорожного покрытия проезда у д. 9/73 по ул. Плоткина включено в план работ по муниципальному контракту, в случае остатка необходимого объема ресурсов, после производства первоочередных ремонтов.

Работы по благоустройству территории многоквартирного дома 9/73 по ул. Плоткина города Всеволожска выполнены в рамках выделенных из бюджета Всеволожского района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских и сельских поселений Всеволожского района на 2016 год, а также по инициативе депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Работы по нанесению дорожной разметки не были предусмотрены данным муниципальным контрактом.

В настоящее время проходит конкурсная процедура на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту (полная замена) покрытия автодороги по ул. Александровской (от ул. Плоткина до ул. Ленинградской). Указанная дорога проходит вдоль магазина «Семья» на Котовом Поле. К выполнению данных мероприятий планируется приступить в июне – июле 2018 г.

Кстати, вопрос об установке светофора на пересечении ул. Александровской и Октябрьского проспекта включен в повестку дня ближайшего заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Проведение регионального государственного жилищного надзора, в том числе к лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами (в том числе управляющими организациями), осуществляет комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области (http://ghi.lenobl.ru/).

Ответственными за благоустройство и содержание закрепленных территорий на участках жилых домов, дворовых и прилегающих к ним территориях являются собственники жилых помещений, председатели товариществ собственников жилья, руководители управляющих компаний.

Закрепление территории осуществляется на основании межевых планов земельных участков, разработанных и утвержденных в соответствии с действующим законодательством, а до проведения процедуры межевания земельных участков устанавливается на ширину 20 метров свободного пространства по периметру.

В соответствии с частью 2 статьи 44 ЖК РФ принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен жилой дом, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Во избежание конфликтных ситуаций и удовлетворения интересов жителей многоквартирного дома 9/73 по ул. Плоткина г. Всеволожска администрация МО «Город Всеволожск» рекомендует на общем собрании собственников жилых помещений рассмотреть вопросы благоустройства территории (в т.ч. такие, как устройство площадки для сбора ТКО), т.е. самим распорядиться придомовой территорией с соответствующим обременением по её содержанию.

Выполнение работ по устройству контейнерной площадки на пересечении улицы Александровской и Октябрьского проспекта не представляется возможным в связи с отсутствием земельного участка необходимых параметров свободного от прав третьих лиц.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 8.2. Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск», утвержденных решением совета депутатов «…Вывоз и размещение отходов производства и потребления производится в результате жизнедеятельности граждан – частных домовладельцев – по договорам с исполнителями (специализированными предприятиями). Все землепользователи обязаны сбор отходов производить только в контейнеры, оборудованные крышками и размещенные на специально оборудованных площадках.

Землепользователи, территория землепользования которых превышает 1200 квадратных метров, обязаны:

- установить на территории землепользования достаточное, согласно санитарным нормам, количество контейнеров, а в неканализованных зданиях иметь также выгреба жидких отходов, стационарные сборники для твердых бытовых отходов (ТБО), и обеспечить их правильную эксплуатацию;

- обеспечить содержание несменяемых контейнеров и других сборников для отходов в исправном состоянии…».

Ирина Николаевна Каштанова:

Очень хотелось бы задать вопрос главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому о состоянии улицы Приютинской в районе домов 13, 15, 17. Мы рады тому, как благоустраивается наш город, мы гордимся, что мы живём в микрорайоне Приютино, но чувствуем себя обделенными вниманием, более того, мы обеспокоены экологической ситуацией в нашем микрорайоне. Дорожное движение по улице Приютинской не прекращается ни днём, ни ночью, однако дорога не убирается – у бордюров и со стороны проезжей части и со стороны тротуара – горы песка, не убранного после зимы, пыль стоит столбом, дорога не поливается. Мусорный бак у дома 17 стал общевсеволожским и даже общепетербургским, машины подъезжают с дороги прямо к баку и выгружают мусор багажниками (мусор разного рода – бытовой, строительный, использованная резина, сломанная мебель и пр.). На все замечания грубо (в лучшем случае) отвечают: «А вы в администрацию пишите и требуйте, чтобы поставили баки в другом месте на выезде из Всеволожска».

Граждане, проживающие в домах по ул. Приютинской, просят принять меры по улучшению экологической ситуации в микрорайоне Приютино.

Ответ: В адрес подрядной организации ООО «Леноблстрой» направлено обращение, предписывающее в кратчайший срок выполнить работы по уборке смета и грязи с дорожного покрытия по ул. Приютинской г. Всеволожска. Также данной организацией ежедневно проводятся работы по поливке дорожного покрытия указанной улицы (время выхода техники на улично-дорожную сеть МО «Город Всеволожск» – 5.30 утра).

Контейнерная площадка, расположенная в районе д. 17 по ул. Приютинской г. Всеволожска, на балансе администрации не состоит. Рекомендуем на общем собрании собственников жилых помещений рассмотреть вопрос о переносе/реконструкции (изменение типа – крытая, закопная и т.п.). В случае переноса контейнерной площадки согласовать место установки. В адрес управляющей компании ООО «ЖКК» направлено обращение о необходимости рассмотрения вопроса об ограничении доступа на вышеуказанную контейнерную площадку (кроме жителей подведомственной ООО «ЖКК» территории).

Александр Акеев:

Почему плохо убирают мусор на углу проспектов Грибоедова – Гоголя? И почему тот, кто проживает, один платит за уборку мусора 114 рублей, и большие семьи также оплачивают всего 114 рублей…

Ответ: В связи с нарушением жителями, проживающими на территории частного сектора города Всеволожска, природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами и в целях усиления профилактических мероприятий по обеспечению надлежащего санитарного состояния города Всеволожска администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО систематически заключаются муниципальные контракты на оказание услуг по уборке отходов производства и потребления со стационарных контейнерных площадок. На территории г. Всеволожска расположено 25 площадок для сбора ТКО.

С контейнерных площадок (предусмотренных муниципальным контрактом) вывоз отходов осуществляется ежедневно. Уборка контейнерной площадки осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Случаи отклонений от графика вывоза ТКО обеспечиваются оперативным реагированием контролем служб администрации и подрядной организации ООО «ВсеволожскСпецТранс», что фиксируется в служебной и деловой переписке.

В соответствии с решением совета депутатов от 20.06.2006 года № 48 «Об установлении норматива накопления твердых бытовых отходов и платы за их вывоз для населения на территории муниципального образования «Всеволожское городское поселение» установлена плата за вывоз твёрдых коммунальных отходов в размере 114,02 руб. в месяц с домовладения для собственников индивидуальных жилых домов.

Ольга Лысенко, Андрей Дубровский, г. Всеволожск:

«ВсеволожскСпецТранс» вывозит мусор нерегулярно, из-за чего в городе постоянно образуются свалки. Когда будет организован правильный и своевременный вывоз мусора во Всеволожске?

Ответ: В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск» вся его территория закрепляется за ответственными лицами.

Ответственные лица на закрепленной территории за счет собственных средств, своими силами или по договорам с исполнителями обязаны своевременно, с периодичностью, обеспечивающей постоянную чистоту, убирать от мусора, вывозить собранный мусор, а также иные отходы в установленные для этого места, заключить договор на вывоз твердых и жидких бытовых отходов со специализированной организацией (в том числе ООО «ВсеволожскСпецТранс», ООО «ПФК «Петро-Васт», ООО «Всевпласт», ООО «Эколайн» и т.д.), имеющей лицензию на сбор, транспортировку и размещение ТБО и ЖБО. По другим пунктам вопроса ответ дан выше.

Лидия Петровна Гришина, г. Всеволожск:

С 2018 года принят закон об уборке за животными в общественных местах. Какая работа ведется во Всеволожске по его реализации?

Ответ: Организация содержания домашних животных (в том числе выгул собак) установлена п. 10 Правил благоустройства территории МО «Город Всеволожск», утвержденных решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 20.02.2018 г. № 5:

«…не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок, садов, парков, скверов; случившиеся загрязнения вышеперечисленных мест немедленно устраняются владельцами животных…».

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с постановлением администрации МО «Город Всеволожск» от 22.05.2018 № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год» запланированы мероприятия по установке 6 урн для экскрементов животных по адресам:

- ул. Ленинградская, между домами 15/1 и 15/2 – 2 шт.;

- ул. Вокка, д. 6 – 2 шт.;

- ул. Межевая, напротив Лицея № 1 – 2 шт.

Реализация муниципальной программы – 2018 год.

Татьяна Ивановна Симонова, город Всеволожск:

Три года назад администрацией города Всеволожска были оплачены 5 крытых павильонов на автобусных остановках, в том числе по адресам: ул. Александровская – ул. Плоткина, д. 9/73, напротив Сбербанка; перекресток ул. Ленинградской с ул. Александровской; на ул. Героев у городской администрации. Спустя три года крытых павильонов так и не появилось. По какой причине?

Ответ: Между ООО «Строительная компания “Фактор”» и Администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» по результатам электронных торгов в форме аукциона был заключен муниципальный контракт № 110/01-36 от 18.09.2015 на выполнение работ по реконструкции автобусных остановок с установкой павильона по адресам: пр. Октябрьский на пересечении с ул. Чернышевского; ул. Александровская на пересечении с ш. Дорога жизни; ул. Александровская на пересечении с ул. Межевой, в соответствии с техническим заданием, ведомостями объемов работ, локальными сметными расчетами, сводным сметным расчетом стоимости выполнения работ, календарным планом на выполнение.

Оплату по муниципальному контракту администрация МО «Город Всеволожск» произвела согласно вступившему в законную силу судебному акту по делу № А 56-14226/2016.

Между ООО «Строительная компания “БУМЕР”» и Администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по результатам электронных торгов в форме аукциона был заключен муниципальный контракт

№ 111/01-36 от 18.09.2015 на выполнение работ и по реконструкции автобусных остановок с установкой павильона по адресам: ул. Александровская на пересечении с ул. Межевой; ул. Александровская на пересечении с ул. Ленинградской; пр. Всеволожский на пересечении с ул. Социалистической; ул. Приютинская.

Оплату по муниципальному контракту администрация МО «Город Всеволожск» произвела согласно вступившему в законную силу судебному акту по делу № А 56-10612/2016.

Неисполнение судебных постановлений влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом.

Установку крытых павильонов на автобусных остановках предполагается реализовать в рамках Областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области».

Татьяна Ивановна Симонова, жительница г. Всеволожска:

Когда будет установлен мусорный павильон между домами по ул. Плоткина, д. 9/73 и ул. Межевой, д. 15? Мусорный бачок, который сейчас есть, не рассчитан на те объемы мусора, которые ежедневно появляются.

Жители частного сектора выносят мусор прямо на дорогу между ул. Александровской и Октябрьским проспектом. Возможно ли обустроить там мусорный бачок?

Ответ: Во избежание конфликтных ситуаций, для удовлетворения интересов жителей многоквартирного дома 9/73 по ул. Плоткина г. Всеволожска, администрация МО «Город Всеволожск» рекомендует на общем собрании собственников жилых помещений рассмотреть вопросы благоустройства территории (в т.ч. такие, как устройство площадки для сбора ТКО), т.е. самим распорядиться придомовой территорией с соответствующим обременением по её содержанию.

«…Вывоз и размещение отходов от частных домовладельцев производятся по договорам с исполнителями (специализированными предприятиями). Все землепользователи обязаны сбор отходов производить только в контейнеры, оборудованные крышками и размещенные на специально оборудованных площадках. Напоминаю, что согласно Правилам благоустройства землепользователи, территория землепользования которых превышает 1200 квадратных метров, обязаны:

- установить на территории землепользования достаточное, согласно санитарным нормам, количество контейнеров, а в неканализованных зданиях иметь также выгреба жидких отходов, стационарные сборники для твердых бытовых отходов (ТБО) и обеспечить их правильную эксплуатацию;

- обеспечить содержание несменяемых контейнеров и других сборников для отходов в исправном состоянии…».

Вопросы, поднимаемые населением в социальных сетях:

У нас в городе все пущено на самотек, и организация парковочных мест в том числе. Совсем плохо обстоят дела с парковкой машин у Всеволожской поликлиники со стороны Дороги жизни. Но первое место в рейтинге, бесспорно, отдала бы Всеволожской администрации.

Ответ: Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области рассмотрит вопрос увеличения машино-мест в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки МО «Город Всеволожск» на основании Решения от 26.03.2013 года № 16 совета депутатов МО «Город Всеволожск», собрав исходные данные в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и иные правовые акты), и примет решение о дальнейших действиях.

Елена Анисимова:

В сентябре нынешнего года обещают сдать детский сад на Торговом проспекте. Только вот до сих пор не решен вопрос с дорогами. К детсаду – ни проехать, ни пройти. Хотелось бы, чтобы все было правильно организовано.

Ответ: Финансирование работ, проводимых на территории МО «Город Всеволожск», осуществляется в соответствии с муниципальными программами, утвержденными на текущий финансовый год. Данные муниципальные программы формируются исходя из финансовых возможностей бюджетных средств и уровня социальной потребности, а после утверждения публикуются в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте МО.

Полной замены дорожного покрытия на Торговом пр. муниципальной программой «Развитие МО «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» пока не предусмотрено.

Вышеуказанные работы будут в неё включены при условии выделения финансовых средств на данные нужды либо при образовании экономии в ходе исполнения данной муниципальной программы.

Работы по текущему (ямочному) ремонту дорожного покрытия по Торговому пр. г. Всеволожска включены в план на III квартал 2018 года.

Александр Акеев:

Когда отремонтируют тротуар, который тянется с улицы Грибоедова на Пушкинскую и до Некрасова? Зимой этот участок посыпают песком, и грязи по колено. Вся грязь, пыль и песок попадают в колодец. Интересно, ведутся ли исследования, как все это влияет на возникновение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ответ: Для восстановления пешеходного тротуара вдоль участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Грибоедова (от ул. Пушкинской до Южное шоссе) необходима реконструкция автомобильной дороги в целом (строительство пешеходных тротуаров, уличного освещения, ливневой канализации, замена асфальтового покрытия и т.д.). Она включена в муниципальную программу «Развитие МО «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы». В случае выделения средств из областного бюджета администрация выполнит вышеуказанные работы.

Также сообщаем, что информацию о ненормативном состоянии дорожного покрытия на конкретных участках дорог необходимо сообщать в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» письменно, либо по телефону 8 (813-70) 25-124.

Елена Никифорова и Наталья Гаршина:

Вопрос касается земельных участков на ул. Ларина, 15, корпус 1 и корпус 2 в Сертолово. Там в рамках третьей очереди ООО «Авеню» строит жилье. Строительный забор пересекает пешеходный переход, и вся строительная техника портит нашу брусчатку. Почему проход находится на нашем долевом земельном участке?

Просим убрать забор с нашего участка.

Ответ от администрации Сертолово на имя главы администрации Всеволожского района: Строительство объекта капитального строительства «3-секционный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Ларина, уч. 11 осуществляется собственником земельного участка на основании разрешения на строительство.

Однако под размещение строительной площадки собственник самовольно использует дополнительный земельный участок, собственность на который не разграничена. По правилам при необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий – с органом местного самоуправления).

Полномочия по распоряжению земельными участками, расположенными на территории МО Сертолово, переданы администрации района.

Прошу принять соответствующие меры по предоставлению ООО «Авеню» земельного участка под временное пользование на период строительства с последующим оформлением в установленном Законом порядке.

Евгения Гузь, г. Всеволожск:

Всеволожский район является самым передовым районом в Ленинградской области по получению в местный бюджет налогов (особенно земельного). На что тратятся такие большие средства?

Ответ: Земельный налог является одним из источников доходов бюджетов городских и сельских поселений, а не бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Доходы бюджетов направляются на финансирование вопросов местного значения городских и сельских поселений, муниципального района в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Прогнозируемое поступление доходов и направление расходования средств утверждаются решениями советов депутатов муниципальных образований на текущий и очередной финансовый год. Решения о бюджете размещены на официальных сайтах администраций поселений и муниципального района.

Фото Антона КРУПНОВА из архива