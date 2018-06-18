В минувшую пятницу, 15 июня, на стадионе Лицея № 1 города Всеволожска прошла Спартакиада детских оздоровительных лагерей дневного пребывания. Участие в ней приняли младшие школьники из разных уголков района.

Организатором выступил отдел физической культуры и спорта районной администрации. Праздник посвящён Всероссийскому олимпийскому дню. В состязаниях принимали участие восемь команд из Всеволожска, Кудрово и Рахьи. Участники приехали не одни, а с многочисленными болельщиками.

Организаторы приготовили для ребят непростые задания. Малыши участвовали в весёлой эстафете, отвечали на вопросы об Олимпийских играх в рамках «Олимпийской викторины» и прошли тестирование по нормативам комплекса ГТО. Зажигательные аниматоры развлекали малышей активными играми.

По итогам соревнований победителем стал Центр образования «Кудрово», второе место присудили Всеволожской школе № 6, третье место занял Кудровский центр образования № 1.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района