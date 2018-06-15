Делегаты из Якутии продегустировали всеволожские сыры

Всеволожские фермеры рассказали делегации из Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) о своих достижениях в аграрной отрасли.

Вчера, 14 июня, представители Якутии посетили три ведущих фермерских хозяйства района. Делегация побывала на племенном заводе Бугры, в крестьянско-фермерском хозяйстве «Молочко» и на ферме-сыроварне «Деревня». Якутских фермеров заинтересовал метод стойлового содержания животных, особенности хранения кормов, а также технология производства сыров в фермерских хозяйствах.

– У нас в Якутии восемь месяцев зима и только три месяца лето, поэтому весьма познавателен опыт всеволожских фермеров, которые круглый год содержат коров в стойлах, – поделился впечатлениями руководитель департамента сельского хозяйства Вилюйского улуса Павел Инокентьев. – В Вилюйском районе продуктивность коров куда ниже, чем в Ленинградской области. Правда, закупочные цены – выше. За литр молока платят от 40 до 50 рублей. Сельское хозяйство нашего района основано на разведении крупного рогатого скота и лошадей, а вот оленей у нас нет.

Оказалось, что несколько лет назад в этом районе построили ГЭС и территории под выпас оленей были отданы под масштабное строительство. Кроме того, как объяснили делегаты, в последнее время изменился климат и это неблагоприятно отразилось на оленеводстве Вилюйского улуса.

– В наших хозяйствах разводят симментальскую породу коров, которая отличается морозоустойчивостью, – рассказал Павел Инокентьев. – Раньше на фермах было много коров якутской породы, молоко которых отличалось высоким процентом жирности. Но из-за трудностей с содержанием хозяйств, в которых разводят якутских коров, становится все меньше.

Как рассказал собеседник, в сельском хозяйстве Вилюйского района успешно внедряется кооперация. Этот метод развития сельского хозяйства заинтересовал заместителя председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Александра Варенова.

– Ленинградская область остается регионом, где преобладает крупнотоварное сельскохозяйственное производство, – отметил чиновник. – К сожалению, несмотря на то что доля фермеров увеличивается, показатели растут за счёт растениеводства. Нам интересен опыт якутских хозяйств в вопросах кооперации с точки зрения их создания.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района