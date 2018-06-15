Чиновники Ленинградской области вместе с коллегами из Петербурга готовы дать отпор перекупщикам, снижающим закупочные цены на молоко. Сегодня в 47-м регионе через посредников реализуется до 150 тонн молока. Ранее эта цифра составляла до 350 тонн. Молочные реки удалось повернуть вспять благодаря активному сотрудничеству чиновников, фермеров и руководителей заводов.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Александр Варенов.

– Для Ленинградской области закупочные цены на молоко формируются благодаря взвешенному подходу сельхозпроизводителей и заинтересованных в качественном сырье руководителей заводов, – отмечает Александр Варенов. – Благодаря этому максимальное снижение цен в прошлом году составило всего 2–2,5 рубля. Например, в Поволжье стоимость литра упала на целых 5 рублей. Надо отметить, что благодаря высокому качеству молока отдельные хозяйства получают по 29–30 руб. за литр. Но пока средняя цена по региону составляет 26 руб. за литр.

По словам Варенова, в последнее время страдают те фермеры, которые работают с перекупщиками. Покупая молоко по бросовым ценам, посредники оставляют производителей практически ни с чем.

– Для того чтобы избежать неприятностей, необходимо подписывать долгосрочные договоры с закупщиками, – предупреждает чиновник. – В целом, по надоям у нас хорошие показатели. Ежедневно в области получают 1 600 тонн молока, в нынешнем году ожидается прирост производительности в 3–4 %.

Ирэн ОВСЕПЯН