13 июня на внеочередном заседании районного совета депутатов среди прочих рассмотрен вопрос о присвоении званий почетного гражданина Всеволожского района. Их предварительный отбор проходил на заседании депутатской комиссии путём тайного голосования: из четырех кандидатов нужно было выбрать двоих, набравших наибольшее число голосов, которых затем и утвердил совет.

Почетного звания удостоен Александр Брониславович Войцеховский, известный в нашем районе патриотической работой: с 2003 года он был директором Музея «Дорога Жизни», являющегося филиалом Центрального военно-морского музея России.

Огромная работа проведена, особенно в последние годы, по реконструкции этого легендарного хранилища героической истории нашего края, связанной с блокадой Ленинграда, стойкостью и мужеством его защитников. Сейчас это практически новый музейный комплекс: построены современные здания, благоустроена территория, отреставрированы экспонаты. По Дороге жизни едут тысячи туристов из России и из-за рубежа, которых в конце её, на 44-м километре, встречает этот уникальный музей. Александр Брониславович – военный историк, сам водит экскурсии, владеет огромной информацией. Здесь происходят встречи с ветеранами и молодежью, и каждая из них – урок патриотизма. А Александр Брониславович отмечен многими наградами, в том числе и от Министерства обороны России. На присвоение звания почетного гражданина Всеволожского района его выдвинул Рахьинский совет депутатов.

Такого же звания удостоена Вера Алексеевна Туманова, главный редактор газеты «Всеволожские вести», директор одноименного автономного муниципального учреждения.

В нашем районе она работает с 1980 года – из них 15 лет в газете «Невская заря» зав. отделом и заместителем главного редактора. Была одним из организаторов газеты «Всеволожские вести», и уже 20 лет является её руководителем. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, она отмечена знаками отличия «За вклад в развитие Ленинградской области», «За заслуги перед Всеволожским районом», «За особые заслуги перед городом Всеволожском», Почётными грамотами Губернатора и Законодательного собрания ЛО, награждена призом Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотой пеликан «За милосердие и душевную щедрость», имеет многие профессиональные награды, в том числе «Золотое перо» Санкт-Петербургского Союза журналистов.

Газета «Всеволожские вести» является одной из лучших в регионе. Кроме того, издание проявило себя как инициатор многих значимых начинаний: с его участием увековечено в мемориале 6 000 имен павших героев в Невской Дубровке, создан мемориал памяти поэта Серебряного века Николая Гумилева, выпущены краеведческие сборники по истории края, о его людях и достопримечательностях, редактором и составителем которых была Вера Алексеевна. С инициативой присвоить почетное звание Вере Алексеевне выступил районный Совет ветеранов, в первичных организациях которого собрали подписи в её поддержку.

По традиции знаки отличия новым Почетным гражданам будут торжественно вручены на празднике, посвященном Дню рождения района.