В селекционно-генетическом центре, который появится в Буграх в ближайшие два года, будут разводить быков молочных пород. Отметим, что соглашение о строительстве центра было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей.

– Быки – производители трех молочных пород: голштинской, айкширской и джерсейской обеспечат потребность в семенном материале, – рассказывает заместитель директора по животноводству племенного завода Бугры в деревне Порошкино Николай Григоровский. – Так сложилось, что сегодня фермерские хозяйства сильно зависят от американских селекционеров. После того как заработает центр, мы самостоятельно станем получать генетический материал и эмбрионы.

По словам собеседника, такое развитие селекционно-генетического направления имеет важное стратегическое значение для всей Ленинградской области. На работу в центр будут привлечены профессионалы. Привлекать кадры планируется высокой заработной платой и хорошим социальным пакетом. Сегодня завод предоставляет бесплатное жилье сотрудникам, а также выделяет сертификат на возмещение 70 процентов расходов, связанных с покупкой недвижимости в сельской местности. Средняя заработная плата на заводе составляет 45 тысяч рублей.

– На нашей ферме в Буграх всего 2 250 коров, – информирует Николай Григоровский. – Из них 1 072 фуражные, прирост поголовья за полгода составил более 100 голов. Увеличивается и продуктивность наших животных. Ежегодно мы получаем 8 625 литров молока. Все достижения результат изменения механизмов кормления животных. Если раньше коровы питались один раз в день, то теперь три раза. Это и позволило увеличить продуктивность. С появлением селекционного центра, думаю, что показатели по надоям увеличатся.

Ирэн ОВСЕПЯН