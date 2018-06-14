Во Всеволожском районе реорганизуют экологический совет

Экологический совет при главе администрации Всеволожского района будет реорганизован. Об этом на заседании экосовета Всеволожского района заявил вчера, 13 июня, заместитель администрации по общим вопросам Сергей Поляков. По его словам, нынешний состав специалистов недостаточно компетентен. Кроме того, ответственные за экологию общественники часто прогуливают заседания.

– На важные собрания, где обсуждаются вопросы по экологической безопасности приходят пять–шесть человек, – возмутился на очередном заседании совета Сергей Поляков. – В составе нашей общественной организации много тех, кто не разбирается в экологической тематике, поэтому важно привлечь к работе независимых экологов. Необходимо, чтобы они принимали участие в обсуждении наболевших вопросов и высказывали свою точку зрения. К примеру, можно расширить состав привлекаемых специалистов до 30 человек.

По словам Сергея Полякова, необходимо менять регламент работы экологического совета. Это позволит предлагать конкретные решения напрямую главе администрации района. Только так можно добиться реального результата в решении экологических проблем.

Ирэн ОВСЕПЯН