В Янино до конца года построят пожарное депо

В поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области началось строительство пожарного депо.

Администрация Заневского городского поселения выдала АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» (КРТ) разрешение на строительство депо в поселке Янино-1 на три машино-выезда. На земельном участке уже начались подготовительные работы. Возводить объект будут на средства трех застройщиков.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, площадь здания составит более 1 тыс. кв. м, высотность – 1–2 этажа. Проектом предусмотрено использование автолестниц АЛ-50 или коленчатых подъёмников АКП-50 высотой до 50 метров – этого достаточно для тушения высоток в Янино. Депо также будет отвечать за территорию существующих и перспективных новостроек. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2018 года.