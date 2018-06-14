Студент Всеволожского агропромышленного техникума стал победителем Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

Второй год подряд межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» проходит на территории Северо-Западного федерального округа. В этом году участие в нем приняли свыше 35 тысяч ленинградских школьников.

Вчера, 13 июня, в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе состоялось итоговое заседание оргкомитета конкурса , на котором были подведены итоги рассмотрения более чем 250 тысяч представленных школьниками работ.

По итогам регионального этапа конкурса 20 работ областных школьников были направлены в окружную экспертную комиссию, четыре из них были признаны лучшими. Лауреатами конкурса от Ленинградской области признаны: семиклассница Тихвинского лицея №8 Мария Супилко, десятиклассница Кингисеппской школы № 6 Мария Сорока, 11-классница Кингисеппской гимназии Эльвира Тагиева, учащийся Всеволожского агропромышленного техникума Никита Суслов.

Как сообщила председатель оргкомитета конкурса, председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева, в этом году на конкурс, который проводился во второй раз, было представлено на 20 тысяч работ больше, чем годом ранее.

– Это говорит о том, что заявленная тема по-прежнему актуальна, а у ребят есть желание высказаться и донести до нас, взрослых, свое мнение. Очень важно, что ребята действительно подошли к раскрытию темы не формально, им удалось выразить и свою личную позицию. И хотя каждая работа, без сомнения, уникальна, некоторые общие направления мыслей удается проследить. Так, ребята понимают, что быть гражданином России означает не только иметь права, но и исполнять обязанности, что этот статус наполнен не столько юридическим, сколько нравственным смыслом. Словосочетание «гражданский долг» для молодых людей – не пустой звук, а внутренний закон, соблюдение которого столь же обязательно, как и соблюдение Конституции Российской Федерации, – отметила Жанна Воробьева. От лица всего оргкомитета конкурса она поблагодарила ребят, которые так серьезно и вдумчиво рассуждали о действительно важных вещах: патриотизме, гражданственности, ответственности.

Награждение победителей пройдет в два этапа. Учащиеся 11-х классов приглашены на праздник «Алые паруса» 23 июня и в резиденцию полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Победители в остальных возрастных группах побывают в Санкт-Петербурге в сентябре.