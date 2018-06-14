В Ленинградской области синхронизируют графики движения электричек и автобусов, а также продлят маршруты общественного транспорта до новых жилых кварталов.

Трасса двух автобусных маршрутов: № 801А «Станция метро ʺПроспект Большевиковʺ – Янино» и № 572 «Кировск – Мга» продлена. Первый теперь делает дополнительную остановку у жилого комплекса «Ясно Янино» а второй заезжает в южную часть поселка Мга. Ежедневно автобусами пользуются почти 20 тысяч человек.

Кроме того, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, для удобства жителей и гостей региона на маршруте № 859 «Санкт-Петербург – Приозерск» увеличено количество автобусов. Расписание движения теперь совмещено со временем прибытия электричек в Сосново и Приозерск, что позволит пассажирам не тратить время на ожидание транспорта.