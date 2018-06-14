Всеволожский народный драматический театр устроил для своих поклонников настоящий праздник в честь Дня России. На малой сцене Центра культуры и досуга 12 июня прошла постановка по произведениям Антона Чехова.

В непродолжительном по времени спектакле режиссер Ирина Троицкая смогла объединить три рассказа – «Месть женщины», «Хороший конец», «Жених и папенька» и три одноактных пьесы – «Медведь», «Предложение», «Юбилей».

В постановке молодые исполнители играют вместе с мэтрами нашей сцены, у которых за плечами большой сценический опыт. Эксперимент, судя по реакции зрителей, оказался весьма удачным: аплодисменты не смолкали на протяжении всего спектакля.

Чехов – любимый автор Всеволожского народного театра, его произведения не раз ставились на всеволожской сцене, и всегда с большим успехом. Эта постановка – сокращенная версия спектакля 2013 года, который длился почти два с половиной часа. Полный вариант пришлось отменить по причине летних отпусков некоторых актеров.

В ближайшую субботу, 16 июня, зрители смогут увидеть спектакль по сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», который давно не шел на всеволожской сцене. Им завершится театральный сезон.