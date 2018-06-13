В субботний июньский день, по окончании празднеств, приуроченных ко дню рождения Александра Пушкина и накануне Дня России, в Музее-усадьбе «Приютино» вновь было людно. Девиз фестиваля национальных культур «В гостях у Олениных» остается неизменным – «Все флаги в гости к нам».

И по-прежнему, как почти двести лет назад, сюда, в бывшую усадьбу президента Императорской Академии художеств, директора Императорской Публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина, съехались многочисленные гости.

– 22 коллектива представят на нынешнем фестивале свое мастерство, покажут лучшее, что составляет их национальные сокровище, – сказала, открывая XIII по счету фестиваль национальных культур заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько – традиционно это коллективы из ближнего и дальнего зарубежья, Ленинградской области и нашего, Всеволожского района.

Гостей фестиваль ожидал необычный сюрприз, о котором организаторы не рассказывали до последнего дня. В прошлом году фестиваль украсили своими зажигательными ритмами артисты из Африки, а в этот раз «В гостях у Олениных» побывали артисты из Китайской Республики.

– А в гостях у Олениных всегда хорошо! – подтверждает глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. Властям города Всеволожска принадлежит идея этого фестиваля, по сию пору они одни из главных организаторов праздника. – Я была практически на всех праздниках, все эти фестивальные годы. Каких только испытаний нам не выдавала погода.

Песню и танцы показали на празднике самодеятельные артисты из вокально-танцевального ансамбля «Ирандек». Ансамблю «Ирандек» 30 лет, и практически с первого года фестиваля национальных культур они «В гостях у Олениных». Поздно вечером состоялось представление театра «ВелесО», при свете ночных огней, что придавало спектаклю особое очарование и таинственность. Хотя и без того театр, где играют люди и кони, – удивительное зрелище.

Здесь, на фестивале национальных культур, театр «ВелесО» впервые представил не только театральную постановку, но и мастер-класс. Из сена и соломы дети и взрослые вдохновенно «сочиняли» забавные фигурки людей и коней. Обереги и талисманы, которые надолго сохранят ароматы и, можно сказать, атмосферу фестиваля.

А уж «Подмосковные вечера» в исполнении гостей из Китая Чжу Линьцзы и Чжао Жунжун вызвали такой восторг зрителей, что они отхлопали все ладоши. Представляя ансамбль «Шелковый путь», руководитель пресс-службы Российско-китайского Бизнес-Центра Дарья Пфау, в частности, сказала:

– Мы принимаем в год около двухсот делегаций из Китая, кроме того, к нам приезжают артисты из разных стран, но прежде всего, мы занимаемся продвижением китайской культуры в России, а в Китае – продвижением русской культуры. Поэтому и «Шелковый путь» – именно так назвали мы наш музыкальный коллектив, потому что эта дорога связывала в том числе Китай и Россию.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА