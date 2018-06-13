Ярким праздником отметил Всеволожский район День России. 12 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил город Сертолово.

Глава региона вручил паспорта гражданина Российской Федерации победителям Всероссийского конкурса «Мы – граждане России!», принял участие в торжественном мероприятии «Тебе, моя Россия» и праздничном концерте.

На Юбилейной площади во Всеволожске 12 июня преобладали цвета российского триколора. Красно-бело-голубые флажки и ленточки дарили всем жителям города и гостям, которые целыми делегациями приехали из разных муниципальных образований для участия в торжестве.

К 12 часам дня на площади уже работали детские аттракционы, творческие мастерские, торговые палатки. Праздник открылся прологом «Моя Россия» в исполнении ансамбля песни и пляски «Хохлома», а затем начался Парад дружбы народов: представители диаспор, проживающих в Ленинградской области, в своих национальных костюмах, с маленькими триколорами в руках поднялись на сцену, образовав большой полукруг.

С поздравлениями к участникам праздника обратились: Алексей Фомин, заместитель начальника архивного управления Ленинградской области, зачитавший приветственный адрес губернатора, руководители Всеволожского района Ольга Ковальчук и Андрей Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.

По традиции в День России руководители района вручили паспорта молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, а также наградили граждан, отличившихся в сфере безопасности, и «золотых» юбиляров района.

Торжественный пролог, в котором принимали участие Ансамбль песни и пляски «Хохлома» и солист ансамбля Алексей Ермаков, представители русской, ингерманландской, цыганской, ингушской, узбекской, марийской культур, ансамбль русской песни «Крупеничка», творческие коллективы Союза русских землячеств Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Дома дружбы Ленинградской области, завершился песней «Россия, сохрани» в исполнении Маргариты Голубевой, победителя конкурса «Голос Всеволожского района – 2018».

Программа праздника продолжилась большим фестивалем «Россия – Родина моя».

Фото Антона ЛЯПИНА