Во Всеволожском районе отметили День России
Ярким праздником отметил Всеволожский район День России. 12 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил город Сертолово.
Глава региона вручил паспорта гражданина Российской Федерации победителям Всероссийского конкурса «Мы – граждане России!», принял участие в торжественном мероприятии «Тебе, моя Россия» и праздничном концерте.
На Юбилейной площади во Всеволожске 12 июня преобладали цвета российского триколора. Красно-бело-голубые флажки и ленточки дарили всем жителям города и гостям, которые целыми делегациями приехали из разных муниципальных образований для участия в торжестве.
К 12 часам дня на площади уже работали детские аттракционы, творческие мастерские, торговые палатки. Праздник открылся прологом «Моя Россия» в исполнении ансамбля песни и пляски «Хохлома», а затем начался Парад дружбы народов: представители диаспор, проживающих в Ленинградской области, в своих национальных костюмах, с маленькими триколорами в руках поднялись на сцену, образовав большой полукруг.
С поздравлениями к участникам праздника обратились: Алексей Фомин, заместитель начальника архивного управления Ленинградской области, зачитавший приветственный адрес губернатора, руководители Всеволожского района Ольга Ковальчук и Андрей Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.
По традиции в День России руководители района вручили паспорта молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, а также наградили граждан, отличившихся в сфере безопасности, и «золотых» юбиляров района.
Торжественный пролог, в котором принимали участие Ансамбль песни и пляски «Хохлома» и солист ансамбля Алексей Ермаков, представители русской, ингерманландской, цыганской, ингушской, узбекской, марийской культур, ансамбль русской песни «Крупеничка», творческие коллективы Союза русских землячеств Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Дома дружбы Ленинградской области, завершился песней «Россия, сохрани» в исполнении Маргариты Голубевой, победителя конкурса «Голос Всеволожского района – 2018».
Программа праздника продолжилась большим фестивалем «Россия – Родина моя».
Фото Антона ЛЯПИНА