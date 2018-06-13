Всеволожский государственный историко-краеведческий музей отметил 30-летие со дня своего образования. 9 июня директор учреждения Марина Ратникова принимала гостей, среди которых были и представители власти, и обычные горожане, которым не безразлична судьба музея.

Марина Ратникова рассказала гостям, как создавался музей, с какими трудностями сталкивался все три десятилетия своего существования, и какие бюрократические барьеры стали на пути его развития сегодня. Главная проблема директора музея – полное отсутствие средств и накопившиеся в результате этого долги за электроэнергию.

Несмотря на большие трудности, музей продолжает свое существование, а его экспозиция пополняется новыми экспонатами. Гости сказали много добрых слов в адрес Марины Ратниковой и отблагодарили ее за многолетний подвижнический труд цветами и подарками.

Соб. инф.