В рубрике «Интервью берёт читатель» сегодня на вопросы жителей отвечает глава администрации Всеволожского района Андрей Александрович Низовский. 11 мая мы обратились к читателям с предложением задать вопросы руководителю района по актуальным вопросам нашей жизни. Читатели «Всеволожских вестей» активно задавали вопросы по телефонам редакции, пресс-службы администрации, а также на сайте газеты и в социальных сетях. Всего поступило 80 вопросов, которые были объединены по темам.

Дорожное хозяйство и благоустройство, ЖКХ

Ксения Еремина:

Меня интересует вопрос строительства дороги во Всеволожске от улицы Дорожной к домам по адресу: Шевченко, 18. ЖК «Ассорти» должен был сдать ее в апреле. До сих пор дороги нет, одна грунтовка.

Ответ: 4 апреля 2018 года между районной администрацией и Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области заключено Соглашение о предоставлении в 2018–2019 годах субсидии на объект «Реконструкция улицы Дорожной (в границах от Дороги жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске» с реализацией в 4-м квартале 2019 года.

В настоящее время объявлены конкурсные процедуры для определения Подрядчика. Работы будут выполняться согласно проекту. Проект утвержден ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Елена Пащенко:

Недавно на Юбилейной площади в рамках программы «Комфортная городская среда» были произведены ремонтные работы. Так почему сейчас крыша сцены протекает, а сама сцена не соответствует техническим регламентам? Кто принимал такую работу?

Ответ: Подрядной организации, проводившей работы в рамках муниципального контракта № 783823 от 18.09.2017 года «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Юбилейная площадь», – ООО «Фирма «Экон», – районной администрацией выдано предписание об устранении выявленных несоответствий.

Надежда Сергеенкова, Елена Фурса.

Появится ли пешеходный тротуар на улице Евграфова (Мельничный Ручей) от улицы Новоладожской до МФЦ? Жители ходят «под колесами». Когда будет безопасно?

Ответ: МКУ «Единая служба заказчика» также разрабатывает сметную документацию на выполнение работ на обустройство и этого пешеходного тротуара вдоль участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Евграфова, от д. 14 до пересечения с улицей Новоладожской.

Также сообщаем, что 13.03.2018 года вступило в силу решение Всеволожского городского суда Ленинградской области № 2а-1446/18, в связи с которым обустройство пешеходного тротуара вдоль этого участка автомобильной дороги необходимо произвести не позднее двух лет со дня вступления настоящего решения суда в законную силу, а именно 13.03.2020 года.

Вопросы, поднимаемые в социальных сетях:

Нет двора, нет площадки, нет детсада… Почему в нашем городе нет места для детей? Надо создать муниципальный детский парк – карусели, качели, детскую железную дорогу, тротуары, фонтаны, скамейки, велосипедные дорожки, прокат детских машин, даже те же батуты, и чтобы было красиво! Чиновникам стоит посоветовать, чтоб они более творчески подходили к поставленным задачам, касающимся детей. Не тратить огромные суммы на однообразные горки и лесенки, а создавать больше приключенческих площадок и троп, ориентированных на близость к природе.

Ответ: Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сообщает, что строительство объектов социально-культурного назначения, образования, дошкольного воспитания, предприятий, а также объектов, связанных с отдыхом и досугом, осуществляется застройщиком в соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания территории. Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» выполняет обязанности по содержанию, ремонту и благоустройству объектов социально-культурного назначения в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Всеволожска на 2018–2022 годы». Дополнительно сообщаем, что в райцентре имеются общественные и дворовые территории с установленными спортивными комплексами, включающими тренажеры, спортивное, а также детское игровое оборудование, расположенные по адресам: ул. Ленинградская, д. 36; ул. Ленинградская, д. 21, корп. 2, корп. 3, ул. Вокка, д. 6, корп. 2, ул. Приютинская, д. 15–17.

Елена Борисовна Градковская, г. Всеволожск:

Проживаю в центре города, на ул. Сергиевской, на стороне аптеки. Очень волнует вопрос водоснабжения: на дворе XXI век, а мы живём с колодцем, т.к. к нашей улице не подведен водопровод. Чем вы нам можете помочь как глава администрации?

Ответ: Для получения технических условий на подключение к сетям холодного водоснабжения Вам необходимо обратиться в Открытое акционерное общество «Всеволожские тепловые сети», с приложением документов:

наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

информация о разрешенном использовании земельного участка;

информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

1) В электронной форме заявление в формате PDF, подписанное с использованием квалифицированной электронной подписи, направляется на электронный адрес: Zayavka@v-ts.org.

2) С использованием личного кабинета, после прохождения регистрации.

3) Почтовым отправлением или курьером по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Вопросы, поднимаемые населением в социальных сетях:

Высоковольтные электрические или телекоммуникационные провода опутывают здания и сооружения во Всеволожске. И вечно висеть они так не будут, если показали ружьё, оно когда-нибудь выстрелит. Чтобы решить эту проблему, думаю, надо найти деньги на программу переноса воздушных линий электропередачи и телекоммуникационных кабелей в подземные коллекторы. Вот здесь у меня вопрос: зачем принимать дома от строителей с такими «соплями» на столбах?

Ответ: Вопрос ввода в эксплуатацию жилых многоквартирных домов на территории города Всеволожска отнесен к полномочиям Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Вопросы, поднимаемые населением в социальных сетях:

На улице Козлова (да и не только там) отсутствует крышка люка, которую утащили цыгане с колясками года 2 назад…». Следом на глаза мне попалась информация о схожей проблеме в микрорайоне Южный, там с осени 2017 года пропали крышки канализационных люков. Сейчас в ямы в некоторых местах вставлены палки, деревья и другое. Решать эту проблему необходимо, так как открытые люки представляют весьма значительную опасность для водителей и пешеходов.

Ответ: Направлены предписания в соответствующие организации – балансодержатели инженерных сетей, об установке крышек люков по выявленным адресам на территории города Всеволожска.

Дополнительно сообщаем о направлении запроса в соответствующие организации – балансодержатели инженерных сетей, что в соответствии с «МДК 3-02.2001. Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», необходимо осуществлять осмотр надземной части колодцев на постоянной основе.

Балансодержателям сетей направлено обращение о необходимости обследования люков, в случае выявления открытых смотровых колодцев на подведомственных сетях в кратчайший срок принять меры по их закрытию.

Галина Юнг, пенсионерка, Мурино:

Живу я в дер. Лаврики. Вот уже несколько месяцев, как у нас отключили водопроводную колонку, которая обеспечивала жителей водой. Некоторые жильцы самостоятельно установили колонки, только это очень дорогое удовольствие, недоступное каждому. Не раз обращались к местным властям, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Тем временем недалеко, на территории бывшей молочной фермы, льется бесхозная живительная влага. Там уже три озера… Почему вода пропадает зря, а у нас ее нет?

Ответ: На территории дер. Лаврики МО «Муринское сельское поселение» в 2017 году проведены работы по сооружению централизованного водоснабжения частного сектора, протяженностью 1600 м/п.

Для подключения частного дома к сетям централизованного водоснабжения Вам необходимо обратиться в компанию ООО «Новая Водная Ассоциация» для получения технических условий на присоединение.

Адрес компании: ООО «Новая Водная Ассоциация»:

188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 7В, тел. 8 (813-70) 92-610.

Елена Владимировна Михайлова, пгт. Токсово:

ПГТ – это поселок городского типа, как гордо звучит! А вот подключиться к газу мы не можем! Потому что коммерческая цена за подключение составляет около 500 000 рублей! Когда будет нормальная цена, государственная, доступная обычным людям с небольшим средним заработком?

Ответ: Разрешение на подключение к муниципальному газопроводу администрация МО «Токсовское городское поселение» выдает бесплатно, а выполнение технических условий от АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» производится на платной основе любой лицензированной организацией. При этом может быть предоставлена субсидия на основе Постановления Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 № 282 (ред. от 25.05.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области». На ценообразование подключения к коммерческим газопроводам администрация МО «Токсовское городское поселение» повлиять не может.

Татьяна Лаува, пгт. Токсово:

В Токсово низкое качество воды, непригодное для гигиенических нужд и употребления в пищу, т.к. воду качают из Кавголовского озера, а озеро мелеет, заиливается, ночами в него сливают фекалии из настроенных вокруг коттеджных поселков…

Ответ: В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указанный вопрос является вопросом местного значения поселения.

По информации, полученной из администрации МО «Токсовское городское поселение», в настоящее время качество воды из оз. Кавголовское соответствует нормативным показателям. Предприятие, обслуживающее водоочистные сооружения на оз. Кавголовское, – МП «ТЭКК» регулярно забирает пробы воды в озере и в системе ХВС для проведения мероприятий по приведению воды к нормативным показателям.

Елена, Сертолово:

В паспортном столе (ООО «Уют-Сервис») было отказано в выдаче формы № 9. Кто в городе Сертолово уполномочен выдавать эту справку? Хотелось бы узнать адрес этого паспортного стола.

Ответ: По информации, предоставленной ООО «УЮТ-СЕРВИС», жители многоквартирного дома (МКД) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, дом 15, корп. 1 действительно обращаются в ООО «УЮТ-СЕРВИС» за получением справки о регистрации (ф. 9). Выдавать справки жителям этого дома организация не имеет права, так как не является управляющей компанией данного дома. Бланк справки о регистрации (ф. 9) должен содержать ряд обязательных сведений, а именно: адрес квартиры, ФИО нанимателя/собственника, состав проживающих с указанием родственных связей, основания владения данной квартирой, исх. № справки, должности уполномоченных лиц управляющей компании, которые вправе подписывать данную справку.

Обращаю Ваше внимание, что любая управляющая компания, в управлении которой находится МКД, должна иметь штат необходимых сотрудников для его содержания, не исключение и сотрудник регистрационного учета граждан.

Выдать справку о регистрации может сотрудник отдела регистрационного учета граждан управляющей компании, в управлении которой находится МКД. В городе Сертолово есть несколько управляющих компаний, которые самостоятельно осуществляют ведение регистрационного учета граждан своих домов.

ООО «Приморский Дом» вправе обратиться в любую управляющую компанию г. Сертолово для заключения договора на оказание услуг регистрационного учета граждан либо вести данный учет самостоятельно.

Адрес паспортного стола вышеуказанного МКД необходимо уточнять у ООО «Приморский Дом».

Людмила Николаевна, Арсений Слабунов, Бугры:

Андрей Александрович, все-таки когда кто-нибудь возьмет под контроль вопрос газификации деревни, которая находится в двух минутах от города? Жители бьются за газификацию с 2011 года, ответов много разных, а газа в Корабсельках так и нет. Мы уже задавали вам этот вопрос на местном телеканале, однако ваш ответ говорил о том, что вы не полностью осведомлены о ситуации с газификацией деревни, на которую потрачено свыше 2 млн. бюджетных денег.

Ответ: По информации, полученной в администрации МО «Бугровское сельское поселение», в настоящий момент получены технические условия на газификацию дер. Корабсельки. Большая часть уличных газопроводов в Ленинградской области выполнены как газопроводы среднего давления.

Для проведения газопровода низкого давления, на котором настаивают жители ул. Нагорной, дер. Корабсельки, необходимо выполнить ряд требований: протяженность газопровода должна быть не более 500 м; диаметр трубы не менее 160 мм; подключение к одному газопроводу не менее 50 домов.

В связи с этим необходимо внести изменения в схему газоснабжения дер. Корабсельки с проведением гидравлического расчета. Договор на внесение изменения в схему заключен в апреле 2018 г. с ПКЦ «Леноблгаз». Основанием изменения схемы газоснабжения дер. Корабсельки является утвержденная позднее схема газоснабжения всего Бугровского сельского поселения, а основанием уменьшения давления – заявления граждан дер. Корабсельки (в основном жителей ул. Нагорной). После подтверждения возможности и целесообразности проведения газопровода низкого давления в дер. Корабсельки будут разработаны проекты, которые пройдут Госэкспертизу, и после этого будет подана заявка в Правительство Ленинградской области на софинансирование строительно-монтажных работ.

Галина Шурда (Рахья):

Андрей Александрович, здравствуйте! Я, староста п. ст. Ладожское Озеро, обращалась к Вам неоднократно: когда же наконец-то услышите нас? Ведь поселок практически ЗАБЫТ, нет ни водоснабжения, ни газа, ни автобусного сообщения с районом, электричество с перебоями, два жилых двухэтажных дома утопают в фекалиях, жители задыхаются.

Ответ: В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указанные вопросы являются вопросами местного значения поселения.

По информации, полученной из администрации МО «Рахьинское городское поселение»:

1. В проектах многоквартирных домов № 2 и № 3, расположенных в п.ст. Ладожское Озеро Всеволожского района Ленинградской области, центральное водоснабжение и водоотведение не было предусмотрено, дома № 2 и № 3 подключены к центральному водоснабжению несанкционированно, плата за предоставление коммунальной услуги по водоснабжению с жителей вышеуказанных домов не взимается. 26 мая 2018 года было проведено собрание жильцов вышеуказанных многоквартирных домов с привлечением представителей администрации МО «Рахьинское городское поселение», представителей совета депутатов МО «Рахьинское городское поселение», представителей депутатского корпуса МО «Всеволожский муниципальный район», на котором определен ряд первичных мероприятий для разработки проекта водоснабжения п. ст. Ладожское Озеро.

2. Перебои электроснабжения в п. ст. Ладожское Озеро возникают в связи с реконструкцией электрических сетей, состоящих на балансе ПАО «Ленэнерго». На данный момент восстановительные работы закончены.

3. По вопросу реконструкции выгребных ям домов № 2 и № 3 в п. ст. Ладожское Озеро администрацией МО «Рахьинское городское поселение» проводится процедура постановки этих объектов на кадастровый учет для дальнейшего признания их как бесхозяйного имущества с последующим оформлением права собственности, для возможности проведения реконструкции вышеуказанных объектов.

4. Газоснабжение п. ст. Ладожское Озеро осуществляется путем доставки баллонного газа по заявкам жителей.

Наталья Ивановна Типанова, г. Всеволожск:

Почему стоимость коммунальных услуг и оплата капитального ремонта во Всеволожском районе значительно выше, чем в Санкт-Петербурге?

Ответ: 1. Тарифы на услуги ресурсо-снабжающих организаций формируются на основе анализа технологических и экономических особенностей каждой регулируемой организации на очередной период производства коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, газа, электрической и тепловой энергии). Поэтому тарифы, установленные для каждой из этих организаций, различны.

На разницу в тарифах на коммунальные ресурсы (услуги) влияют следующие факторы:

объем реализации коммунальных услуг (при увеличении объема реализации услуг уменьшается размер тарифа за счет распределения условно-постоянных расходов организации между большим количеством потребителей);

территориальное расположение ресурсо-снабжающей организации, разбросанность объектов, что влияет на протяженность сетей;

уровень энергоемкости установленного оборудования;

наличие собственных источников добычи воды или использование покупной воды;

степень изношенности сетей и оборудования, что влияет на расходы, необходимые для поддержания систем снабжения услугами в рабочем состоянии;

вид используемого топлива;

загрузка котельных и, как следствие, удельные нормы расхода энергоносителей;

расходы на холодную воду, а также конструктивные особенности и плотность застройки жилья, обуславливающие соответственно различные величины тепловых нагрузок и потерь тепла;

стоимость товаров и услуг смежных отраслей, используемых при осуществлении регулируемой деятельности, в том числе сложившийся уровень цен в топливно-энергетическом, строительном комплексе.

Сравнение тарифов на услуги ресурсо-снабжающих организаций г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе Всеволожского района, является некорректным, так как это два различных субъекта Российской Федерации. Тарифы могут отличаться даже для организаций, осуществляющих оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, отоплению, горячему водоснабжению на территории одного поселения.

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, проводится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области».

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Ленинградской области устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 454/пр, в порядке, установленном областным законом № 82-оз от 23.11.2013 года «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. Он может быть дифференцирован в зависимости от муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом, с учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с учетом установленного Жилищным кодексом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается Правительством Ленинградской области ежегодно до 1 апреля года, предшествующего очередному году реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.

На 2018 год установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт в размере 5,55 рубля на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в месяц.

Алексей Смирнов, г. Всеволожск:

Вопрос по реконструкции Ладожского водовода. Когда окончание процесса?

Ответ: 16 декабря 2016 г. районной администрацией было заключено концессионное соглашение сроком на 15 лет в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области», который включает в себя Ладожскую насосную станцию, Ладожский водовод, водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожск, водоочистные сооружения (ВОС) Кузьмолово. Инвестиции в проект составят порядка 3,84 млрд. рублей.

После реконструкции существующих объектов и строительства новых будут увеличены мощности:

- Ладожской насосной станции с 37 тыс. куб. м/сутки до 100 тыс. куб. м/сутки;

- ВОС г. Всеволожска: на первом этапе – с 21 куб.м/сутки до 31,5 тыс. куб.м/сутки; на втором этапе – до 40 тыс. куб.м/сутки;

- ВОС Кузьмолово: на первом этапе – до 4,0 тыс. куб.м./сутки; на втором этапе – до 10 тыс. куб.м/сутки; на третьем этапе – до 30 тыс. куб.м/сутки.

Одновременно будут произведены работы по присоединению водоочистных сооружений г. Всеволожска к Ладожскому водопроводу по второй нитке водовода, а также капитальный ремонт водовода.

Проведение к 31.12.2027 года, в рамках концессионного соглашения, вышеуказанных мероприятий по модернизации Ладожского водовода позволит снять ограничения на присоединение объектов капитального строительства, связанные с недостатком инженерной инфраструктуры.

Елена Анисимова:

Мы живем в частном секторе на проспекте Гончарова (Мельничный Ручей). Дороги здесь просто убитые, невозможно проехать.

Ответ: Работы по содержанию грунтовых дорог в границах муниципального образования «Город Всеволожск» выполняются силами МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (188640, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, тел.: 8 (813-70) 43-367.

Принимая во внимание вышеизложенное, в адрес МУ «ВМУК» направлено обращение, предписывающее выполнить комплекс работ по содержанию дороги по пр. Гончарова города Всеволожска (грейдирование с частичным добавлением инертных материалов) после заключения муниципального контракта на производство данного вида работ в 2018 году.

Андрей Дубровский, Петр Ткач, Евгения Типанова, г. Всеволожск:

По большей части дорог во Всеволожске, как после бомбежки, невозможно проехать: по Всеволожскому и Октябрьскому пр., по ул. Гоголя, примеров много. Вы заявляли, что на ремонт дорог выделено 100 млн рублей. Когда будет проводиться их ремонт? На дорогах отсутствует разметка. Когда будут проводиться мероприятия с целью привлечения к ответственности лиц, производивших ремонтные работы, лиц, принимавших данные работы, и лиц, в компетенцию которых входит надзор за дорогами?

Ответ: Работы по ремонту (полная замена) дорожного покрытия ул. Гоголя г. Всеволожска муниципальной программой «Развитие МО «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» не предусмотрены.

Вышеуказанные работы включены в перечень первоочередных мероприятий на 2018 год и запланированы к выполнению при условии выделения финансовых средств на данные нужды, либо образования экономии в ходе исполнения муниципальной программы «Развитие МО «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы».

Работы по ликвидации аварийных выбоин по Всеволожскому пр. (от Колтушского шоссе до ж/д станции Всеволожская) г. Всеволожска выполнены в мае 2018 года в рамках муниципального контракта.

Также сообщаем, что работы по текущему ремонту Всеволожского проспекта (от ж/д станции Всеволожская до ул. Взлетной) планируется выполнить до 01.06.2018 года подрядной организации ООО «Балтстрой».

В настоящее время проходит конкурсная процедура на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту (полная замена, в т.ч. нанесение разметки) покрытия автодорог по Октябрьскому пр. (от ул. Александровской до ул. Евграфова), ул. Александровской (от ул. Плоткина до ул. Ленинградской), ул. Советской (от ул. Почтовой до ул. Плоткина), ул. Плоткина (от ул. Озерной до Всеволожского пр.), ул. Межевой (от автодороги регионального значения А-128 «Дорога жизни» до ул. Ленинградской). К выполнению работ планируется приступить после заключения муниципального контракта в июне – июле 2018 г.

Нанесение разметки на других улицах г. Всеволожска планируется осуществить в летний период.

Также в адрес Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области направлена заявка на предоставление в 2018 году субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайской г. Всеволожска. Ориентировочный срок выделения данной субсидии – III квартал 2018 года.

Ликвидация аварийных выбоин на автодорогах, расположенных в границах МО «Город Всеволожск», поэтапно осуществляются с 26.04.2018 года силами подрядной организации ООО «Балтстрой».

Заявки на улучшение содержания (в т.ч. и по текущему ремонту) дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах МО «Город Всеволожск», можно оставить в отделе дорожного хозяйства и благоустройства районной администрации – тел. 8 (813-70) 25-124.

Дополнительно сообщаем, что дорожная деятельность осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов и под контролем технического надзора. Работы, выполненные некачественно, исключаются из объема выполненных работ и оплате не подлежат (в части дорожной деятельности работы принимаются в случае получения положительного заключения экспертизы). В случае выявления нарушений условий МК (в т. ч. просрочка) к Подрядчику применяются штрафные санкции.

В соответствии с условиями муниципальных контрактов Подрядчик обязан гарантировать надлежащее качество выполненных работ в течение определенного срока с момента подписания акта о приемке выполненных работ (данный срок указан в МК). В указанный период организация выполняет работы на безвозмездной основе.

Фото Антона КРУПНОВА из архива