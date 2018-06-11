Медиков поздравили с профессиональным праздником
Во Всеволожском центре культуры и досуга 9 июня состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. На торжественной церемонии чествования представителей медицинского сообщества Всеволожского района были названы победители «народного» голосования «Лучший врач, лучшая медсестра – 2018» по семи номинациям.
1. Лучшие врач и медсестра стационара:
- Шевелев Иван Викторович, врач-оториноларинголог отделения челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии;
- Мишутова Ольга Владимировна, медицинская сестра перевязочной хирургического отделения.
2. Лучшие врач и медсестра поликлиники:
- Кошкина Татьяна Аркадьевна, врач-терапевт участковый терапевтического отделения поликлиники;
- Николава Юлия Владимировна, медицинская сестра участковая терапевтического отделения поликлиники.
3. Лучшие врач и медсестра педиатрической службы:
- Чепракова Юлия Петровна, врач-педиатр участковый Центра общей врачебной практики в д. Кальтино;
- Кокарева Татьяна Анатольевна, медицинская сестра процедурная педиатрического отделения.
4. Лучшие участковые врач и медсестра:
- Сорокин Гергий Джанович, врач-терапевт участковый амбулатории Заневский Пост;
- Морозова Надежда Михайловна, медицинская сестра участковая амбулатории Заневский Пост.
5. Лучшие врач и медсестра амбулатории:
- Азарбаева Ирина Олеговна, врач-терапевт участковый Краснозвездинской поликлиники;
- Финк Наталья Николаевна, медицинская сестра участковая Краснозвездинской поликлиники.
6. Лучшие врач и акушерка родильного дома:
- Касьянова Дарья Михайловна, врач-акушер-гинеколог акушерского отделения патологии беременности;
- Даянова Мая Мередовна, акушерка родового отделения.
7. Лучшие врач и медсестра Всеволожской КМБ:
- Грабчак Наталья Зиновьевна, врач-педиатр участковый амбулатории п. Романовка;
- Якимова Ирина Валентиновна, медсестра участковая амбулатории п. Романовка.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА