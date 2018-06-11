Во Всеволожском центре культуры и досуга 9 июня состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. На торжественной церемонии чествования представителей медицинского сообщества Всеволожского района были названы победители «народного» голосования «Лучший врач, лучшая медсестра – 2018» по семи номинациям.

1. Лучшие врач и медсестра стационара:

- Шевелев Иван Викторович, врач-оториноларинголог отделения челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии;

- Мишутова Ольга Владимировна, медицинская сестра перевязочной хирургического отделения.

2. Лучшие врач и медсестра поликлиники:

- Кошкина Татьяна Аркадьевна, врач-терапевт участковый терапевтического отделения поликлиники;

- Николава Юлия Владимировна, медицинская сестра участковая терапевтического отделения поликлиники.

3. Лучшие врач и медсестра педиатрической службы:

- Чепракова Юлия Петровна, врач-педиатр участковый Центра общей врачебной практики в д. Кальтино;

- Кокарева Татьяна Анатольевна, медицинская сестра процедурная педиатрического отделения.

4. Лучшие участковые врач и медсестра:

- Сорокин Гергий Джанович, врач-терапевт участковый амбулатории Заневский Пост;

- Морозова Надежда Михайловна, медицинская сестра участковая амбулатории Заневский Пост.

5. Лучшие врач и медсестра амбулатории:

- Азарбаева Ирина Олеговна, врач-терапевт участковый Краснозвездинской поликлиники;

- Финк Наталья Николаевна, медицинская сестра участковая Краснозвездинской поликлиники.

6. Лучшие врач и акушерка родильного дома:

- Касьянова Дарья Михайловна, врач-акушер-гинеколог акушерского отделения патологии беременности;

- Даянова Мая Мередовна, акушерка родового отделения.

7. Лучшие врач и медсестра Всеволожской КМБ:

- Грабчак Наталья Зиновьевна, врач-педиатр участковый амбулатории п. Романовка;

- Якимова Ирина Валентиновна, медсестра участковая амбулатории п. Романовка.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА