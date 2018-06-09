Вчера, 8 июня, на сцене Всеволожского Центра культуры и досуга играли «Евгения Онегина». Все роли в спектакле исполняли подростки, которые по возрасту моложе героев поэмы Пушкина. Но играли ребята и с такими неподдельными чувствами, что зрители верили и в искренность Татьяны, написавшей письмо Евгению, и в неожиданно вспыхнувшую страсть Онегина.

Спектакль поставил режиссер Олег Шишов со своими студийцами, которые уже несколько лет постигают в молодежном театре «Отражения» основы драматического искусства. Их учат сценической речи и сценическому движению, вокалу и лицедейству – актерскому мастерству, которое и позволяет владеть аудиторией и вызывать смех и слезы у зрителей.

Минимализм в декорациях не мешает представить героев бессмертной поэмы в разных ситуациях: за столом в деревенском помещичьем доме Лариных, на светском балу, в дорожной карете. Красивые костюмы в духе эпохи – фраки, цилиндры на мальчиках, длинные платья на девочках – ребята носят так, будто другой, современной одежды, никогда и не знали. Трудно представить, как они выглядят в обычной обстановке: на улице, в школе, дома.

Чудо перевоплощения свершается на глазах у изумленных родителей и друзей, которые пришли 8 июня на премьеру. Спектакль завершился аплодисментами, а в награду за замечательную игру студийцы получили не только букеты цветов, но и … шоколадные конфеты. Это и понятно: дети любят сладкое.

Спектакль «Онегин. Точка сцены», по словам Олега Шишова, только начинает свой сценический путь. Предстоит обязательная шлифовка, которая устранит выявившиеся в ходе предпремьерного показа недочеты, возможно, замеченные только самим режиссером. Так что большая премьера ждет зрителей впереди.

В качестве комплимента добавлю: выше всяких похвал музыкальный фон спектакля, создающий особую атмосферу в зрительном зале.

Нина УСТИЧЕВА