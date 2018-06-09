Сегодня, 9 июня, жительница посёлка Кузьмоловский Александра Ивановна Харченко отметила 100-летний юбилей. Поздравить её с праздником приехали глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и заместитель главы районной администрации по безопасности Валерий Половинкин.

Именинница получила подарок ручной работы – настольные часы из дерева с изображением карты Всеволожского района. Александре Ивановне вручили букет и поздравительные письма от Президента РФ Владимира Путина и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Александра Ивановна посвятила всю свою жизнь детям. Много лет она работала преподавателем русского языка и литературы в Токсовской школе. Преподавательская деятельность стала для неё делом всей жизни.

Екатерина КОРОЛЕВА