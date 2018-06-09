В Луге 6–7 июня прошли финальные игры Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в Ленинградской области среди команд 2005–2006 годов рождения. Победу в состязании одержала команда Школы № 4 города Всеволожска.

В финале подопечные тренера Жаныбека Сулайманова встретились с воспитанниками Олега Рыбакова из подпорожского «Русича». Борьба была равной, форвард подпорожцев Юрий Соловьев был признан лучшим бомбардиром, но в итоге ребята из Всеволожска оказались сильнее. Большой вклад в победу сделал голкипер команды Иван Миклин, который стал лучшим вратарем турнира.

Эта победа принесла всеволожцам комплект «золотых» медалей, кубок за первое место и путёвку в Ростов-на-Дону, где им предстоит защищать честь Ленинградской области на Всероссийском финале.

Фото Федерации футбола Ленинградской области