В четверг, 7 июня, межведомственная комиссия правительства Ленинградской области по организации летнего отдыха, труда и занятости детей и подростков посетила Всеволожский район.

В комиссию вошли представители профильных подразделений правительства Ленинградской области, специалисты администрации Всеволожского района, сотрудники Роспотребнадзора и правоохранительных органов Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, члены комиссии посетили несколько учреждений, в которых организована работа с детьми и подростками. В частности, они осмотрели новую детскую поликлинику во Всеволожске, школу-технопарк в Кудрово, Музей-усадьбу« Приютино» и детский оздоровительный лагерь «Островки». Главной целью членов комиссии было убедиться в качественной организации оздоровительного отдыха для детей в районе.

Заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько рассказала, что на территории Всеволожского района работает 31 организация, которые обеспечивают отдых и оздоровление детей и подростков. 29 из них организованы на базе общеобразовательных школ, а две являются загородными стационарными лагерями. Помимо этого, в районе работают частные и ведомственные детские лагеря. Все учреждения отдыха имеют профильную направленность: туристско-краеведческую, физической культуры, техническую, социально-педагогическую и другие.

– Хочу отметить, что все организации имеют заключения надзорных органов. Они входят в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Ленинградской области на 2018 год. Общий охват детей в возрасте от 6,5 до 17 лет составил 18 900 детей, это больше 60% от общего детского населения района, – добавила Светлана Хотько.

По итогам выезда специалисты отметили значительные улучшения, произошедшие в районе, а также предоставили свои рекомендации для дальнейшего развития.