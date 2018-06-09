В минувшую пятницу, 8 июня, состоялся легкоатлетический пробег «Колобок». В нем приняли участие дети дошкольного и младшего школьного возраста, приехавшие со всего Всеволожского района. На стадионе Всеволожского агропромышленного техникума собрались десятки юных бегунов, а также их родители и друзья.

С каждым годом в пробеге принимают участие все больше и больше детей. Главная цель «Колобка» – привлечь к занятиям спортом детей и популяризировать оздоровительный бег.

Организатором соревнований выступил отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района. В рамках состязания ребята пробежали дистанции на 100, 200 и 500 метров. Победителей наградили грамотами, медалями и ценными призами.

Фото Антона ЛЯПИНА