Во вторник, 12 июня, в Ленинградской области, как и во всей стране, будут отмечать День России. Губернатор региона Александр Дрозденко примет участие в мероприятиях в городе Сертолово Всеволожского района.

В 14.00 на улице Молодцова состоится торжественное мероприятие «Тебе, моя Россия». Александр Дрозденко вручит паспорта гражданина Российской Федерации победителям Всероссийского конкурса «Мы – граждане России!», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. В 14.30 начнется праздничный концерт.