Вчера, 8 июня, начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района Роман Панфилов посетил с рабочим визитом поселок Ковалево, чтобы еще раз убедиться в качестве выполненных работ по ремонту водопровода, который обеспечит подачу питьевой воды в дома местных жителей.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, вода должна появиться совсем скоро – после ввода нового объекта в эксплуатацию и передачи на баланс ОАО «Всеволожские тепловые сети». Новая запорная арматура уже опломбирована, одновременно в филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском районе уже проводится анализ взятых проб воды, которая будет поступать в водопроводные краны жителей.

Напомним, в связи с сильным износом системы водоснабжения в декабре 2017 года районная администрация в качестве временной меры приняла решение заменить подачу питьевой воды местным жителям через водопровод на подвоз воды в бочках. В муниципальную программу по развитию города Всеволожска на 2018–2022 годы была включена стоимость работ на реконструкцию водопровода. Более трех миллионов рублей потрачено на обеспечение новой инфраструктурой восьми домов, а в девятый дом – пожилой жительницы Всеволожска – вода подведена организацией-подрядчиком безвозмездно.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района