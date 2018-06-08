Социальных работников поздравили во Всеволожске
В Культурно-досуговом центре «Южный» сегодня, 8 июня, чествовали особо отличившихся сотрудников комитета по социальным вопросам Всеволожского района.
Торжественное мероприятие прошло в рамках празднования Дня социального работника. Специалистов поздравила заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько:
– Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем социального работника! В этот день хочется особо отметить значимость и важность вашего ежедневного труда. Ведь вы – те люди, которые всегда находятся рядом с теми, кому особенно нужны поддержка и помощь.
Для гостей праздника на сцене КДЦ выступили творческие коллективы Всеволожского района, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района. Они подготовили насыщенную и яркую концертную программу.
Фото Антона ЛЯПИНА