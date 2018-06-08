Кузьмоловский с размахом отметил 57-й день рождения посёлка. Радостный настрой и атмосферу приближения праздничных событий в поселении постарались создать заранее. В преддверии празднования улицы и дома украсили красочными плакатами, флагами, растяжками.

На этот раз по замыслу организаторов главной темой праздничной программы под названием «#МыизКузьмолово» стала семья. И праздник получился по-настоящему семейным. Дети веселились на аттракционах, участвовали в шоу мыльных пузырей, интерактивных играх, наблюдали за фокусами клоунов, катались на лошадях. Для желающих посмотреть или приобрести новинку были установлены лавки, торгующие разными диковинками. Поклонников интеллектуальных сражений принял кузьмоловский шахматный клуб, расположившийся в тени деревьев рядом с местом основных праздничных событий. На сцене выступали воспитанники музыкальных коллективов Школы искусств и Дома культуры.

В этот день кузьмоловчан и гостей праздника поздравили глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководители поселения – глава муниципалитета Виктор Воронин и глава администрации Вячеслав Сурмин, а также настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» священник Вадим Антоненко и др. Грамотами и ценными подарками в различных номинациях отметили лучших сотрудников местных предприятий и учреждений, деятелей спорта, культуры, образования, медицины, общественные организации, активные молодые и многодетные семьи.

Изюминкой праздничной программы стал флешмоб, организованный Молодежным советом. С помощью красной атласной ленты ребята объединили присутствующих на празднике в одно большое, живое, пульсирующие сердце и все вместе провозгласили «Я люблю Кузьмолово!».

Насыщенная программа народного гулянья продолжалась весь день. Ближе к вечеру неожиданным музыкальным подарком стало выступление группы «ПрощайMEDVED», ставшей победителем рок-фестиваля «Классная площадь» в прошлом сезоне. По сложившейся традиции празднование Дня рождения посёлка завершилось фейерверком.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского поселения