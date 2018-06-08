ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступает к реконструкции северного участка КАД от станции Горская до Приозерского шоссе. Государственный контракт на реконструкцию последнего четырехполосного участка был заключен в мае.

В рамках государственного контракта подрядная организация выполнит работы по уширению проезжей части автомобильной дороги до шести полос на участке протяженностью 14,3 км, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На сегодняшний день работы по подготовке территории строительства завершены. В скором времени дорожники приступят к отсыпке песчано-подстилающего слоя, устройству основания. Кроме того, планируется установить 82 мачты освещения со светодиодными светильниками в районе аэропорта Левашово. Вдоль жилых застроек установят шумозащитные экраны общей площадью 42,204 тыс. квадратных метров.

Работы на объекте продлятся до ноября 2020 года. Благодаря расширению проезжей части пропускная способность данного участка КАД увеличится с 79 000 до 124 000 единиц транспорта в сутки.