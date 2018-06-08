Роспотребнадзор: где можно купаться в Ленинградской области

Накануне летних каникул Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области рассказало, где можно купаться. Специалисты с мая по август контролируют качество воды в 41 точке.

Пока что качество воды соответствует всем требованиям в следующих местах:

- Бокситогорский район: оз. Павловское (г.Бокситогорск);

- Волосовский район: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);

- Всеволожский район: оз. Коркинское (п. Воейково), оз. Курголовское (г.п. Токсово);

- Кингисеппский район: Финский залив (д. Выбье); р. Луга (г. Кингисепп);

- Киришский район: оз. Светлое (г.п. Будогощь);

- Лодейнопольский район: р. Свирь (г. Лодейное Поле);

- Лужский район: оз. Толони (г. Луга);

- Приозерский район: р. Вуокса (г. Приозерск), оз. Отрадное (п. Плодовое), Раздолинское (п. Сосново;

- Сланцевский район: р. Плюсса (г. Сланцы);

- Тихвинский район: оз. Царицыно (п. Царицыно).

По санитарно-химическим и по микробиологическим показателям вода не соответствует нормам:

- Выборгский район: Выборгский залив (г. Выборг, мыс Смоляной);

- Гатчинский район: р. Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский), р. Кобринка (п. Кобринское);

- Киришский район: р. Волхов (г. Кириши, п. Пчева);

- Кировский район: р. Нева (г. Кировск, г. Отрадное);

- Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон);

- Тосненский: р. Тосна (г. Тосно), оз. Нестеровское, карьер (п. Шапки).

По микробиологическим показателям плохая вода:

- Всеволожский район: оз. Ждановское (г. Всеволожск); оз. Колтушское (д. Колтуши);

- Тосненский: оз. Долгое (д. Надино).

По санитарно-химическим показателям санврачи забраковали:

- Волховский район: р. Волхов (г. Волхов), р. Сясь (г. Сясьстрой);

- Всеволожский район: оз. Лемболовское (ст. Лемболово), оз. Медное (МО ”Юкковское сельское поселение”);

- Выборгский район: р. Рощинка;

- Гатчинский район: оз. Филькино (г. Гатчина);

- Ломоносовский район: Финский залив (п. Большая Ижора, форт Красная Горка), р. Шингарка (д. Низино);

- Лужский район: оз. Омчино (г. Луга),

- Подпорожский район: р. Свирь (д. Погра).

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

8 Июнь, 2018
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