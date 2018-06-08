Роспотребнадзор: где можно купаться в Ленинградской области
Накануне летних каникул Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области рассказало, где можно купаться. Специалисты с мая по август контролируют качество воды в 41 точке.
Пока что качество воды соответствует всем требованиям в следующих местах:
- Бокситогорский район: оз. Павловское (г.Бокситогорск);
- Волосовский район: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);
- Всеволожский район: оз. Коркинское (п. Воейково), оз. Курголовское (г.п. Токсово);
- Кингисеппский район: Финский залив (д. Выбье); р. Луга (г. Кингисепп);
- Киришский район: оз. Светлое (г.п. Будогощь);
- Лодейнопольский район: р. Свирь (г. Лодейное Поле);
- Лужский район: оз. Толони (г. Луга);
- Приозерский район: р. Вуокса (г. Приозерск), оз. Отрадное (п. Плодовое), Раздолинское (п. Сосново;
- Сланцевский район: р. Плюсса (г. Сланцы);
- Тихвинский район: оз. Царицыно (п. Царицыно).
По санитарно-химическим и по микробиологическим показателям вода не соответствует нормам:
- Выборгский район: Выборгский залив (г. Выборг, мыс Смоляной);
- Гатчинский район: р. Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский), р. Кобринка (п. Кобринское);
- Киришский район: р. Волхов (г. Кириши, п. Пчева);
- Кировский район: р. Нева (г. Кировск, г. Отрадное);
- Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон);
- Тосненский: р. Тосна (г. Тосно), оз. Нестеровское, карьер (п. Шапки).
По микробиологическим показателям плохая вода:
- Всеволожский район: оз. Ждановское (г. Всеволожск); оз. Колтушское (д. Колтуши);
- Тосненский: оз. Долгое (д. Надино).
По санитарно-химическим показателям санврачи забраковали:
- Волховский район: р. Волхов (г. Волхов), р. Сясь (г. Сясьстрой);
- Всеволожский район: оз. Лемболовское (ст. Лемболово), оз. Медное (МО ”Юкковское сельское поселение”);
- Выборгский район: р. Рощинка;
- Гатчинский район: оз. Филькино (г. Гатчина);
- Ломоносовский район: Финский залив (п. Большая Ижора, форт Красная Горка), р. Шингарка (д. Низино);
- Лужский район: оз. Омчино (г. Луга),
- Подпорожский район: р. Свирь (д. Погра).
Фото Антона ЛЯПИНА из архива