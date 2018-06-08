Всеволожский государственный историко-краеведческий музей приглашает всех любителей родного края на свой 30-летний юбилей, который будет отмечаться 9 июня в 13 часов по адресу: Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 40.

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