На острове Коневец ждут паломников и туристов

В минувшую среду, 6 июня, в Медиацентре правительства Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию паломнического сезона на острове Коневец. В этом году исполняется 625 лет со дня основания Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.

Основные празднества назначены на 21 сентября, когда будет проходить престольный праздник, хотя паломников со всей России ожидают и на День памяти Преподобного Арсения Коневского, который проходит ежегодно 25 июня, и День почитания Коневской иконы Божьей матери – 23 июля.

Как рассказали наместник Коневского монастыря игумен Александр (Арва) и генеральный директор паломнического центра «Коневец» Андрей Гребенюк, остров Коневец встречает юбилей монастыря преображённым. Проведено электричество и другие коммуникации, реорганизован причал во Владимирской бухте, ведутся реставрационные работы в зданиях.

На пресс-конференции также состоялась презентация паломнического центра «Коневец». Этот центр был образован по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия в 2018 году и вырос из паломнической службы Коневецкого монастыря. В нынешнем году разработаны новые интересные маршруты. Они проходят не только по острову Коневец, но и по Санкт-Петербургу и его окрестностям, в том числе захватывают православные святыни Всеволожского района. В этом году на острове вот уже в третий раз пройдёт Коневский молодёжный форум. Подробнее о путешествиях с центром «Коневец» можно будет узнать в одном из июньских номеров газеты «Всеволожские вести».

Напомним, что остров Коневец – ближайший к Санкт-Петербургу крупный остров, расположенный в Ладожском озере. Он находится в 7 километрах от прибрежной зоны, которая относится к Громовскому сельскому поселению Приозерского района.

Людмила ОДНОБОКОВА

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