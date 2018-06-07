Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициировал законопроект, согласно которому в регионе будет вполовину снижена ставка транспортного налога для машин и автобусов, работающих на природном газе.

Предполагается, что массовый перевод общественного транспорта на природный газ позволит не только снизить расходы на топливо, но и благоприятно скажется на состоянии окружающей среды. Также область продолжит поддерживать транспортные компании, которые готовы закупать новые автобусы, использующие газомоторное топливо: предусмотрена возможность частичного софинансирования со стороны регионального бюджета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В области работают 80 современных «газовых» автобусов, обслуживающих маршруты между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Параллельно развивается инфраструктура автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС). Сейчас функционируют четыре станции в Гатчинском, Тихвинском и Тосненском районах.

В 2018 году такие заправки начнут работать в Кингисеппе и Сосновом Бору. Через два года сеть АГНКС охватит Бокситогорский, Всеволожский, Кировский районы, Ломоносовский и Лужский районы.