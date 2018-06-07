Всеволожские журналисты отличились на ХХII Фестивале СМИ

Вчера, 6 июня, в Загородном клубе «Дача» в рамках ХХII Фестиваля СМИ Ленинградской области состоялось торжественное вручение премии правительства региона в сфере журналистики.

Репортаж Анны Четыриной на Всеволожском городском канале ВТВ победил в номинации «Открытие года». Сюжет «Под крышей дома» рассказывал о том, как технические помещения на 13-м этаже перешли в частную собственность. Сложная история про конфликт между хозяйкой «чердака», компанией ЖКК и администрацией города легла в основу репортажа.

Специальный приз жюри за искренность и энтузиазм получила 15-летняя журналистка Яна Боброва. Ученица Сертоловской школы № 2 активно сотрудничает с газетой «Петербургский рубеж». Ее статьи о выжившей в прошлогоднем теракте в петербургском метро жительнице Сертолово Эвелине Антоновой и знаменитом спортсмене Владимире Белоусове тронули организаторов конкурса. Сегодня Яна работает на школьном телевидении и редактирует школьную газету.

Главный приз фестиваля в номинации «Лучший журналист Ленинградской области» вручили главному редактору ИА Ivyborg.ru Олегу Черных. Победитель получил статуэтку в виде памятника в честь князей Рюрика и Олега, основателей российской государственности, установленного в Старой Ладоге.

– Я хочу, чтобы наши журналисты писали правду, – отметил глава 47-го региона Александр Дрозденко. – В Ленинградской области есть уникальное сообщество журналистов, знающих, что такое искренность, честность, компетентность и смелость. Критикуйте нас, давайте дельные советы, а я обещаю вам поддержку.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти