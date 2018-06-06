Новостройкам Ленобласти дадут «Стимул» к развитию

Вопросам строительства социальных объектов было посвящено заседание Совета новостроек под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина. Обсуждение проблем, волнующих жителей спальных микрорайонов, состоялось сегодня, 6 июня, в правительстве 47-го региона.

– Вчера в рамках инспектирования строительства дорожных развязок мы провели планерку, на которой тщательно проанализировали ситуацию, – отметил Михаил Москвин. – Сегодня жителей новостроек продолжает волновать вопрос нехватки социальных объектов. В данный момент мы стараемся наверстать упущенные объёмы строительства. Сказывается то, что до 2012 года застройщики возводили практически одно только жилье, не задумываясь о строительстве инфраструктуры. Но за последние пять лет было построено достаточно много дошкольных учреждений, школ и амбулаторий.

Как сообщил Михаил Москвин, в рамках федеральной программы «Стимул» в этом году будет построено четыре социальных объекта – школа в Мурино и три детсада в Буграх. В 2019 году планируется построить до десяти детсадов, рассчитанных на тысячу мест, и пять школ для 5,5 тысячи учащихся. Кроме того, планируется с помощью застройщиков построить пожарное депо в Кудрово.

На заседании Совета новостроек у жителей была возможность задать свои вопросы и пожаловаться на трудности жизни в микрорайонах, которые де-факто и даже де-юре становятся настоящими городами. Так, представители Мурино обратили внимание Михаила Москвина на то, что вместо запланированных соцобъектов в районе появляются сетевые магазины, а вместо детских площадок – платные парковки. А жители Кудрово выразили недоумение тем, что в их городе скоро будет проживать 100 тысяч человек.

Ирэн ОВСЕПЯН