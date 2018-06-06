Строительство поликлиники в Кудрово, рассчитанной на 650 посещений в сутки, начнется сразу после того, как будет разработано ТЭО. Об этом сегодня, 6 июня, заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

- Ввод поликлиники в эксплуатацию предусмотрен в 2021 году, – отметил чиновник. – Новое медицинское учреждение будет построено на участке в шесть гектаров. Сейчас прорабатывается вопрос временного размещения третьей амбулатории, которая должна обеспечить жителей необходимой медицинской помощью до того, как будет построена поликлиника.

Сегодня население Кудрово обеспечивают медицинскими услугами две амбулатории, рассчитанные на 25 тысяч посещений.

Ирэн ОВСЕПЯН