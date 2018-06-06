6 июня Россия празднует день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Особенно широко Пушкинский праздник отмечается в тех местах, где поэт жил и работал – в Санкт-Петербурге и Москве, в селах Михайловское и Большое Болдино, в Крыму и на Кавказе. Вспоминают имя поэта и за пределами страны – например, в бывших городах Российской империи Одессе и Кишиневе, где молодой Александр Сергеевич провел пусть небольшую, но яркую часть своей жизни.

С особенной любовью и широтой из года в год празднуют пушкинский день рождения в Ленинградской области. Казалось бы, на ее территории поэт бывал лишь проездом – отправляясь то в село Михайловское, то в южную ссылку по Белорусскому тракту (нынешнему Киевскому шоссе). Но сама дорога и короткие остановки в пути давали обильную пищу для творческого воображения поэта. Появлением замечательной пушкинской повести «Станционный смотритель» мы обязаны почтовой станции Выра, ныне – одноименной деревне в Гатчинском районе Ленинградской области. Здесь Пушкин останавливался, чтобы отдохнуть и переменить лошадей. В итоге появился новый литературный персонаж – Самсон Вырин. Следующая остановка, скорее всего, была в Луге, дорожные впечатления о которой тоже отражены в пушкинском творчестве.

Путешествовал Пушкин много. Значительная часть его жизни прошла в пути: «…в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела…», – писал поэт. Кто знает, на какой версте старинного тракта было сочинено его стихотворение «Дорожные жалобы»?

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком?

Увы, не так уж и долго… По Белорусскому тракту в морозном феврале 1937 года повезли гроб с телом поэта к месту последнего упокоения – в Святогорский монастырь. Столько лет прошло с той трагической зимы, но среди гатчинцев до сих пор жива легенда, согласно которой по дороге в Псковскую губернию траурный кортеж с гробом Пушкина ненадолго остановился в Гатчине, во дворе дома местного жителя, владельца трактира Гаврилы Лытикова.

Отнюдь не только старинный Белорусский тракт связывает Ленинградскую область с именем поэта. В селе Суйда Копорского уезда родилась и выросла женщина, сыгравшая огромную роль в становлении поэта, привившая маленькому Саше любовь к родному языку и сокровищам народного творчества, из которого поэт будет черпать образы и мотивы для своих произведений. «Наперсница волшебной старины» – так поэт обращается к своей няне в одном из ранних стихотворений:

Ты, детскую качая колыбель,

Мой юный слух напевами пленила…

Деревня Кобрино, где Арина Родионовна Яковлева поселилась после замужества и где поныне стоит ее деревянный домик, – одно из ключевых мест пушкинской географии. А в нескольких километрах к северу, в селе Воскресенское, на средства писателя Михаила Задорнова установлен памятник, изображающий Арину Родионовну и кудрявого мальчика рядом с ней. В этом старинном селе когда-то располагалась церковь Вознесения Христова, в которой венчались родители Александра Сергеевича.

В нескольких минутах ходьбы от Воскресенского находится Суйда, где в XVIII была усадьба прадеда поэта, крестника и сподвижника Петра Великого Абрама Петровича Ганнибала. Ныне в сохранившемся флигеле усадебного дома работает музей, в котором представлены подлинные вещи самого Ганнибала. В 1991 году правнуком А. С. Пушкина музею было подарено старинное полотенце с кружевами и монограммой «А. С.», которое, по преданию, принадлежало поэту.

С 1986 года в Суйдинском музее ежегодно проводятся пушкинские праздники, собирающие гостей со всей области. В этом году 9 июня в районной библиотеке им. А.С. Пушкина в Гатчине состоится круглый стол, в котором примут участие известные пушкинисты. Специальным гостем Пушкинского праздника станет Александр Друзь, который проведет в Музее-усадьбе «Рождествено» интеллектуальную игру по пушкинской тематике.

Основные мероприятия в рамках праздника пройдут 10 июня на пяти площадках «пушкинского кольца». На территории Музея-усадьбы «Суйда» развернется праздничный карнавал «Магия чисел 33», а также театрализованная концертная программа «Семья – источник вдохновения». Музей «Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Кобрино представит игровую программу для детей «Куклы бабушкиного сундука». В Гатчине в Поэтическом сквере состоится так называемый «СКВЕРный фестиваль», в рамках Всероссийской акции «Читаем вместе» жители Гатчинского района будут читать главы из «Евгения Онегина».

В Музее «Дом станционного смотрителя» в Выре петербургские театры разыграют фантазию-мистификацию на тему сентиментального путешествия Н.Н. Гончаровой по дорогам героев произведений А.С. Пушкина. Основной площадкой праздника по традиции станет Музей-усадьба «Рождествено». В старинном особняке студенты отделения театрального искусства СПбГУ покажут театрально-концертную программу «Идеалы высокой красоты» (трагикомедия «Эзоп»). А под открытым небом во дворе в 19 часов развернется музыкальное действо при участии солистов и актеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выступит Государственный симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический», специальным гостем центрального мероприятия станет российский актер, композитор, певец Глеб Матвейчук. Заключительным аккордом Пушкинского праздника будет музыкально-пиротехническое шоу.

Сергей ТУТОЛМИН

П. Кончаловский. «Пушкин в Михайловском»