Лучшие пользователи портала госуслуг Ленобласти живут во Всеволожском районе

Вчера, 5 июня, в здании правительства Ленинградской области в торжественной обстановке наградили победителей регионального конкурса «Лучший пользователь портала государственных услуг», организованного областным комитетом по связи и информатизации. В двух номинациях из трех победу одержали жители Всеволожского района.

В номинации «Самый старший пользователь» победил житель Всеволожского района 69-летний Леонид Гехтман, который с 2016 года пользуется электронными услугами. А самым активным пользователем оказалась Анастасия Линдаренко, которая с декабря 2016 года заказала в электронном виде 19 услуг в сфере социальной защиты населения. Единственный победитель не из Всеволожского района – «Самый активный пользователь госуслуг в категории «Спорт и туризм», которым был признан Геннадий Рыжов – житель Тосненского района. Летом прошлого года он заказал на портале четыре услуги данной категории.

Победители получили сертификаты номиналом 25 000 рублей на проживание на базах отдыха или в санаториях Ленинградской области.

– Зачастую пенсионеры боятся компьютера и новых технологий, – отмечает Леонид Гехтман, который с компьютером всегда был на «ты». – Но ведь электронные госуслуги экономят время и нервы. Для того чтобы оформить документы, больше не нужно проводить дни в очередях, достаточно просто открыть электронную страничку в интернете и получить необходимую услугу буквально в несколько кликов. Любой документ, начиная от заграничного паспорта и до открытия своего дела, можно оформить на портале.

Ирэн ОВСЕПЯН