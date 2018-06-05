Конкурс «Голос Всеволожского района» открывает таланты

Третий год подряд вокальный конкурс «Голос Всеволожского района» выявляет талантливых исполнителей. Первого июня, в День защиты детей, на сцене Культурно-досугового центра «Южный» своими успехами порадовали юные исполнители самого разного возраста.

Конкурс открылся выступлением профессиональных артистов: классические арии исполнили Дмитрий Каляка, солист Музыкального театра «Зазеркалье» и Наталья Миронова, заслуженная артистка РФ, солистка Михайловского театра.

А затем сцену отдали в полное распоряжение вокалистам, которым до профессиональной карьеры еще очень далеко, – они только мечтают своими голосами покорить весь мир. О том, у кого есть перспектива стать настоящим исполнителем, а кому стоит направить свои усилия в другое русло, можно судить по результатам конкурса. Доброжелательное, но очень строгое жюри под председательством Елены Некрасовой, заслуженного работника культуры РФ, руководителя информационно-библиотечного центра Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, отдало призовые места следующим исполнителям:

В возрастной группе от 7 до 10 лет:

1-е место – Щеколдина Ольга

2-е место – Капанадзе Александра

3-е место – Руденко Дарья.

В возрастной группе от 11 до 14 лет:

1-е место – Мерабишвили Елена

2-е место – Полехина Анна

3-е место – Малахов Никита.

В возрастной группе от 15 до 18 лет:

1-е место – Голубева Маргарита

2-е место – Аширова Карина

3-е место – Черменина Анастасия.

Конкуренция была очень большой, поэтому к заключительному туру пришли далеко не все юные вокалисты, а только 38 человек. Они исполняли произведения в самых разных жанрах. Главными критериями при этом были: чистота интонирования, артистичность и понимание материала. Тем, кто не занял место на пьедестале почета, есть над чем поработать. Профессиональное пение – это не только талант, но и большой упорный труд.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА