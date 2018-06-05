В рубрике «Интервью берёт читатель» сегодня на вопросы жителей отвечает глава администрации Всеволожского района Андрей Александрович Низовский. 11 мая мы обратились к читателям с предложением задать вопросы руководителю района по актуальным вопросам нашей жизни. Читатели «Всеволожских вестей» активно задавали вопросы по телефонам редакции, пресс-службы администрации, а также на сайте газеты и в социальных сетях. Всего поступило 80 вопросов, которые были объединены по темам.

Вопросы, поднимаемые в социальных сетях:

Пожарный гидрант, расположенный рядом с автомобильным боксом пожарных расчетов, дал течь. Течет уже не первую неделю, вода из гидранта потихоньку, но планомерно затапливает микрорайон Южный.

Ответ: Пожарный гидрант заменен на исправный 18 мая 2018 года.

Земельно-имущественные вопросы

Слабунов Арсений:

Г­н Низовский, вы не знаете, на каком основании стоят вышки связи в Бугровском сельском поселении вообще и в д. Корабсельки в частности? На каком земельном участке, кому он принадлежит, платится ли аренда и какая? Есть ли разрешения на ввод в эксплуатацию, кем и когда проверяются, нет ли там оборудования, опасного для здоровья жителей? Почему все жалобы жителей по этому вопросу остаются без ответов?

Ответ: Сообщаем, что действующих договоров аренды, заключенных между районной администрацией и операторами сотовой связи (или иными лицами, представляющими их интересы), не имеется. В связи с этим для объективного рассмотрения вопроса размещения вышек связи на территории всего МО «Бугровское сельское поселение» требуется детализация их наличия и месторасположения.

В отношении размещения вышек связи в границах деревни Корабсельки МО «Бугровское сельское поселение» сообщаем, что земельный участок площадью 100 кв.м с кадастровым номером 47:07:0705007:47, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Корабсельки, был приобретен в собственность ООО «Линк Девелопмент» по результатам торгов (аукциона) от 11.12.2014 г.

Сведениями о наличии правоудостоверяющих документов на земельный участок, расположенный на пересечении улиц Нагорной и Северный тупик, занимаемый существующей опорой связи, администрация МО «Всеволожский муниципальный район» не располагает.

Руководствуясь нормами Федерального закона от 26.12.2008 № 294­ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», планируется включить обследование территории занимаемой вышеуказанной существующей опорой связи в план проведения проверок юридических лиц на 2019 год.

Егорова Надежда:

Уважаемый Андрей Александрович!

Летом прошлого года мы делали запрос насчёт строительства в поле между первым Ждановским озером и Южным шоссе. Полученный 17 августа 2017 года ответ указывал вид разрешённого строительства на участке: для комплексного освоения в целях индивидуального жилого строительства. Прошло полгода, и над огромным котлованом, ещё летом обратившим на себя внимание, возводится многометровая бетонная коробка, на земле варят гигантские металлоконструкции. Если это ИЖС, то хотелось бы увидеть проект и удостовериться в его некоммерческом назначении.

Ответ: На этом земельном участке 20.07.2017 г. администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома.

В перечне необходимой для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома документации (указанной в части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ) не предусмотрено требование наличия и представлении застройщиком проектной документации индивидуального жилого дома, поэтому сведениями о её наличии администрация МО «Всеволожский муниципальный район» не располагает, так как у неё отсутствуют правовые основания для проведения проверки в отношении застройщика указанного земельного участка.

Функции строительного надзора на территории Ленинградской области непосредственно осуществляются Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Милков Виктор Леонидович, пос. Кузьмоловский.

В пос. Кузьмоловский по ул. Детской в 2015 году были выделены 19 земельных участков под строительство ИЖС для многодетных семей. До сих пор нет подъездных дорог к этим участкам. Будут ли они сделаны?

Ответ: Контроль за обеспечением подъездных дорог к вышеуказанным земельным участкам в полномочия администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не входят, в связи с чем с данным вопросом необходимо обращаться в органы местного самоуправления.

К собственности поселения относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Строительство подъездных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным гражданам в границах населенного пункта г.п. Кузьмоловский, непосредственно относится к полномочиям поселковой администрации, и администрация МО «Всеволожский муниципальный район» не может финансировать и осуществлять это строительство.

Симонова Татьяна Ивановна, жительница г. Всеволожска:

Есть ли планы у администрации района по привлечению инвестора к строительству досугового центра на территории улиц Нагорной и Садовой? Готова ли администрация предоставить участок земли?

Ответ: На этой территории находится земельный участок неразграниченной собственности общей площадью 126290 кв.м, на ул. Нагорная, 43.

Согласно Генеральному плану, утвержденному решением совета депутатов МО «Город Всеволожск», от 07.10.2014 г. № 12, участок расположен в составе функциональной зоны Р4 (зона размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта). Это зона спортивных сооружений.

С учетом вышеуказанной и действующей градостроительной документации в границах Участка строительство досуговых центров не предусмотрено.

Егорова Надежда Григорьевна, г. Всеволожск:

Что будет с парком на пр. Достоевского, д. 54? Раньше там была рекреационная зона, а сейчас ее огородили забором и повесили табличку, что будет вестись застройка. Деревья на территории уже вырубили. Каким образом выбирают участки, на которых вырубают деревья?

Ответ: О рекреационной зоне на пр. Достоевского, № 54 г. Всеволожска сообщаем, что согласно имеющейся в распоряжении администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информации, по результатам проведенных торгов от 08.10.2004 г. по продаже арестованного имущества должника – Ленинградского Северного завода, ООО «СтройНедвижимость-Траст» было приобретено в собственность имущество оздоровительного лагеря «Искра», расположенное на земельном участке, включающем в себя и указанную территорию спортивно-рекреационной зоны.

На основании обращения ООО «СтройНедвижимость-Траст», в силу норм статьи 36 Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей до 01.03.2015 г.), администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области было издано постановление от 03.10.2008 № 2888 «О предоставлении в собственность, за плату, ООО «СтройНедвижимость-Траст» земельного участка….» и с ООО «СтройНедвижимость-Траст» заключен договор купли-продажи № 898/1.6­06 от 14.12.2010 г. на земельный участок общей площадью 25333 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Достоевского, № 54 (далее – Участок).

В настоящее время по сведениям из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) собственником Участка является Лебедев Иван Юрьевич, по результатам рабочего совещания, проведенного 10.04.2018 г. в районной администрации с участием доверенных лиц Лебедева И.Ю., следует, что на Участке им планируется размещение (строительство) спортивного комплекса.

Согласно Правилам землепользования и застройки территории МО «Город Всеволожск» участок расположен в составе территориальной зоны (ТР­2) – зоны спортивных сооружений, предусматривающей в перечне основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства размещение крытых спортивных комплексов (стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей.

Информация о регистрации (оформлении) градостроительного плана Участка и о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства на Участке – отсутствует.

По результатам рассмотрения трёх обращений собственника Участка Лебедева И.Ю. о разрешении вырубки 30 деревьев на Участке администрацией района разрешений на снос зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ, и расчета их восстановительной стоимости) не выдавалось ввиду отсутствия документов, подтверждающих назначение и параметры объектов (в том числе и проездов), предполагаемых к размещению на участке.

Согласно проведенному специалистами администрации визуальному осмотру участка, по состоянию на 25.05.2018 г. снос расположенных на Участке деревьев не производился.

Вопросы, поднимаемые в социальных сетях:

Я часто бываю в микрорайоне Южный. И как только мне надо туда поехать, я всегда обдумываю путь: через переезд по Колтушскому или через Бернгардовку. А вот если бы был виадук… вопрос так остро не стоял. Сейчас середина 2018 года, почему нет виадука?

Ответ: Строительство данного регионального объекта не осуществляется за счет сил и средств администрации района. Это – объект транспортной инфраструктуры региональной автомобильной дороги относится к вопросам субъекта Российской Федерации – Ленинградской области.

Согласно имеющейся информации проектная документация, разработанная ГКУ «Ленавтодор» по объекту: «Строительство путепровода в месте пересечении железнодорожного пути «Санкт-Петербург – Невская Дубровка» и автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», получила положительное заключение экспертизы, но реализация данного проекта осложняется вопросами изъятия земельных участков для нужд Ленинградской области.

Реализация откладывается и из-за отсутствия финансирования. В случае получения дополнительных средств в дорожный фонд Ленинградской области Комитет рассмотрит сроки начала строительства данного путепровода.

Мальцева Лидия Сергеевна, г. Всеволожск:

Куда следует обращаться с жалобой по поводу мойки машин в озерах? Это делается постоянного на озере Круглое. Есть ли возможность ограничить въезд на пляж озера Круглое, чтобы автомобили там не парковались?

Ответ: Уважаемая Лидия Сергеевна! Статья 8.13 КоАП РФ регулирует вопрос нарушения правил охраны водных объектов. Данная норма будет применена в случае распространенного нарушения: мойка автомобиля, загрязнение берега водоема. Административный протокол за данное правонарушение может быть составлен должностным лицом органов внутренних дел (полиции).

По вопросу ограничения въезда на пляж озера Круглое рекомендуем обратиться с официальным заявлением в Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Бадаева Татьяна:

Уважаемый Андрей Александрович, РОО «Токсовские озёра» в рамках реализации проекта «Раздельный сбор отходов. Экопросвещение» (проект получил поддержку правительства ЛО в виде гранта губернатора) планируют с июня по август проведение семинаров в поселениях Всеволожского района. Цель мероприятий – экологическое просвещение: дать пояснения для жителей, как можно внедрить раздельный сбор в своём населенном пункте, практические рекомендации, советы, взаимодействие, обмен опытом… В связи с этим хотелось бы первоначально организовать встречу активистов проекта с руководством Всеволожского района, чтобы узнать планы администрации в области раздельного сбора. Данная встреча была бы полезна всем сторонам. Так как с января 2019 года задача экопросвещения ставится в качестве обязательной для руководства всех МО.

Ответ: 24 мая 2018 года состоялось заседание Общественного экологического совета при главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в котором Вы приняли участие. Таким образом, первоначальная встреча активистов проекта с руководством Всеволожского района состоялась. Мы приветствуем проект «Раздельный сбор отходов. Экопросвещение». Кстати, на территории Всеволожского муниципального района с 2017 года действует пилотный проект по раздельному сбору на территории садоводческих некоммерческих объединений граждан.

Для проведения семинаров в поселениях Всеволожского района Вам необходимо обеспечить взаимодействие с главами администраций городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района.

Приглашаем РОО «Токсовские озера» принять участие в конкурсе «Лучшая добровольческая экологическая акция», посвященном Году добровольца. Проведение экологической акции – с 5 мая по 5 сентября 2018 года.

Прудникова Маргарита:

Меня интересует судьба недостроя у Юбилейной площади, за зданием, где размещается «Токио Сити», сегодня объект пустует и разрушается…

Ответ: В отношении объекта незавершенного строительства, расположенного на Юбилейной площади города Всеволожска (Всеволожский проспект, д. 5а) в настоящее время ведется судебный спор по иску администрации муниципального образования «Город Всеволожск» и администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о признании права муниципальной собственности на доли в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства.

Вопросы, поднимаемые в соц. сетях: «Сегодня ехала по Дороге жизни в сторону Всеволожска и ужаснулась. Почти у каждого рекламного щита мусор, сорвана предыдущая реклама и валяется у подножия билборда».

Ответ: 03.05.2018 специально созданным муниципальным учреждением «Центр размещения рекламы» всем владельцам рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования, были разосланы уведомления о необходимости уборки территории вокруг рекламных конструкций и приведении таких конструкций в надлежащий вид. Указанные работы предусмотрены договором на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключаемых с владельцами таких конструкций при их установке. В настоящее время практически все владельцы рекламных конструкций указанные работы провели. Временное нахождение рекламных материалов вблизи рекламных конструкций связано с технологическими особенностями работы по монтажу-демонтажу рекламы, либо с экстремальными погодными условиями (сильный ветер, дожди и т.п.). Демонтированные со щитов рекламные материалы вывозятся владельцами в течение нескольких часов после их демонтажа или обрыва.

Кроме того, в соответствии с п. 4.2 «Порядка установки рекламных конструкций, их эксплуатации и распространения наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», специально созданное Муниципальное бюджетное учреждение «Центр размещения рекламы» регулярно проводит очистку основных магистралей на территории района от самовольно размещенных рекламных материалов. В 2018 году указанные работы будут проводиться с начала мая до конца ноября (порядка 15 автомобильных дорог в месяц).

Ракаева Татьяна:

Нам мешают батуты и аттракционы в парке возле Всеволожского ЦКД. Совсем недавно ООО «Орлов» захватил наши лужайки.

Ответ: Сезонные аттракционы (батуты) размещены в целях организации детского досуга в летний период в соответствии с Постановлением администрации № 1055 от 24.04.2018. Батут установлен ООО «Орлов» согласно схеме границ земельного участка, определенных постановлением.

Каштанова Ирина Николаевна:

На улице Приютинской в доме 15 частное лицо открыло кафе, которое работает до часу ночи, и все это время жарятся мясо и шашлыки (на заказ). Вытяжка первоначально шла через общедомовую в доме 15, и жители три месяца ходили по инстанциям, чтобы изменить ситуацию, теперь вытяжка установлена на крыше магазина на уровне 2 этажа, и весь шашлычный дым идёт прямо в окна дома 17. Всем известно, что шашлычный дым канцерогенен, вреден для дыхательных путей и вызывает аллергические реакции, поэтому запрещено жарить шашлыки в многоквартирных домах и перед ними.

Ответ: Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны в т. ч. выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Санитарно-эпидемиологические правила приготовление блюд на мангале разрешается только в организациях общественного питания, размещенных в отдельно стоящих зданиях.

Контроль над соблюдением санитарных правил возложен на территориальный орган Роспотребнадзора. По фактам нарушений обращения вам следует направлять по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д.13. Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 12.00.

Телефон +7 (813­70) 245­89, электронная почта vsevologsk@47.rospotrebnadzor.ru

Вопросы, поднимаемые в социальных сетях:

Торговые точки появляются как грибы после дождя. Торговля на открытых площадках не соответствует никаким представлениям о санитарных нормах: никто не может гарантировать, что лежащие на лотках мясо, рыба, овощи не заражены чем-нибудь весьма опасным для жизни и здоровья людей.

Ответ: Торговля на открытых площадках продукцией животного происхождения запрещена. В организациях мелкорозничной сети реализация скоропортящихся пищевых продуктов допускается только при наличии холодильного оборудования. По фактам продажи продукции животного происхождения следует обращаться в Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» по телефонам 8 (813­70) 38­003, 20­053,

+7­921­855­94­85 (горячая линия).

Нестационарные торговые объекты (палатки, купавы, киоски, павильоны) на территории МО «Город Всеволожск» могут размещены только в соответствии со схемой размещения НТО, которая утверждена Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 60 от 26.09.2017 г. (с доп. от 19.12.2017 № 93, от 24.04.2018 № 29).

Перечень НТО, включенных в Схему размещения НТО, опубликован на сайте администрации МО «Город Всеволожск» http://vsevolozk.ru/sovdep/reshenia/.

За размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, с нарушением утвержденной органом местного самоуправления схемы размещения НТО, предусмотрена административная ответственность по статье 3.7. Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47­оз «Об административных правонарушениях».

По фактам размещения НТО, не включенным в схему НТО, следует сообщать по телефонам: 24­475, 25­456, 23­523.

Разное

Сладков Петр Афанасьевич:

Коснется ли Всеволожского района второй этап административной реформы? Каких изменений административного характера ожидать жителям?

Ответ: Административная реформа проводится губернатором и правительством Ленинградской области. Поэтому источником достоверной информации по этому поводу может быть именно правительство. У нас в районе уже произошла передача большинства полномочий администрации города Всеволожска на районный уровень. На мой взгляд, это положительный опыт, показывающий суть реформы: снижение расходов на содержание органов исполнительной власти, повышение эффективности их работы, а в конечном итоге – удобство и конкретная польза для граждан.

Шурда Галина, п. ст. Ладожское Озеро:

В мае 2017 г. на встрече старост в Южном Вы обещали приехать к нам в гости, так до сих пор не выбрались, а граждане хотели бы с Вами встретиться. Когда будет оказано внимание нашим блокадникам, участникам войны?

Ответ: Я несколько раз приезжал в поселок для решения конкретных вопросов, но свое обещание действительно пока что не сдержал. Наша встреча состоится в июле. Она уже стоит в плане.

Валентина Петровна:

Решилась ли судьба Почтовой лавки (Дом купца Хомякова) во Всеволожске?

Ответ: Эта тема широко обсуждалась как с депутатами города и общественностью, так и в сети интернет, где проводилось голосование. Большинство жителей отдали предпочтение варианту, при котором будет найден арендатор, который вернет зданию исторический облик, а при соблюдении этого условия сможет впоследствии его выкупить. Дело за малым – найти такого арендатора, который по сути сохранит для города исторический памятник и прославит свое имя. Это, конечно, не бизнес-проект. Это дело для настоящего мецената.

Пащенко Елена:

Хотелось бы уточнить у Андрея Александровича про его страничку в социальной сети ВКонтакте. Там регулярно появляются разные новости, но нет обратной связи. Почему? Хотелось бы пообщаться, написать комментарии. Зачем страница закрыта?

Ответ: Я не стал бы называть свою страничку в сети личной. Это площадка, позволяющая мне как главе районной администрации акцентировать внимание на наиболее важных, с моей точки зрения, новостях из жизни района и дать к ним свои комментарии. Я, как должностное лицо, обязан общаться с гражданами согласно установленному регламенту. Но, поверьте, я не оставляю без внимания не только обращения на свою страницу, но и мнения активных граждан, которые высказываются на других интернет-ресурсах – обзор наиболее актуальных тем ежедневно оказывается у меня на рабочем столе.

Рудых Марианна:

Правда ли, что вы собираетесь возглавить Московскую область?

Ответ: Подобных предложений мне не поступало. На такие должности не собираются, туда назначают. На сегодняшней своей позиции я вижу множество долгосрочных задач, которые мне хотелось бы решить.

Гузь Евгения, г. Всеволожск:

Отсутствие какого-либо делового этикета в общении и одежде у работников районной администрации. В округе расположено огромное количество коммерческих организаций, в которых поддерживается дресс-код и деловое общение. Неужели, войдя в помещение администрации, этого, кроме работников коммерческих организаций, никто не замечает?

Ответ: Я не считаю, что эта проблема стоит действительно остро. Но если вопрос задан, то мы обратим на это внимание. Я считаю, что куда важнее профессиональные качества сотрудников, чем их точное следование четким требованиям к одежде. Наверное, есть некий стереотип о том, как должен выглядеть типичный чиновник, но мне кажется, что достаточно выглядеть прилично, придерживаться делового стиля. Чиновник должен оставаться человеком, а не воплощать бездушную функцию.

Фото Антона КРУПНОВА из архива