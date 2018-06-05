Второй раз местом проведения «Пеледыш пайрем» – одного из самых красивых, ярких и самобытных национальных праздников народов, населяющих Ленинградскую область, – становится Музей-усадьба «Приютино». Родовое имение директора Императорской Публичной библиотеки и президента Академии художеств А.Н. Оленина давно стало не только местом паломничества туристов, но и площадкой для проведения фестивалей национальных культур.

«Пеледыш пайрем», что в переводе с марийского означает праздник цветов, – это праздник труда, радости и счастья в связи с окончанием весенне-полевых работ. Подобные праздники есть у многих народов. Особенность «Пеледыш пайрем» заключается в том, что в его традиции причудливым образом переплелись древняя культура «последних язычников Европы», как иногда называют марийцев, и современность. И в программе праздника все это было: ярмарка народных ремесел и мастер-классы по старинным рецептам, награждение победителей конкурса «Творческая семья», показ этноколлекций, спортивные состязания и игры. А в завершение – дегустация марийской кухни и танцы под открытым небом «Мари кас».

Поздравить марийскую национально-культурную автономию приехали не только делегаты из Республики Марий Эл, но и национальные общины и автономии со всех концов Ленинградской области: Коми общины, Чувашии, Удмуртии, русского землячества в Санкт-Петербурге.

Праздник состоялся при поддержке ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области», комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям правительства Ленинградской области, администрации Всеволожского района. А сам праздник – составная часть социально значимого проекта «Дни марийской культуры в Ленинградской области».

Фото Антона ЛЯПИНА