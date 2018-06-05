Музей «Невский пятачок», который находится в Дубровке, вновь оказался в центре внимания СМИ. Его судьбе посвятили сюжеты ведущие телеканалы региона. Писала о нём и наша газета «Всеволожские вести». Дело в том, что накануне своего 55-летия музей чуть не оказался на улице.

20 лет из них музей занимает второй этаж здания по адресу: пгт Дубровка, улица Ленинградская, дом 3. Когда в силу вступил закон о местном самоуправлении, то здание стало собственностью местного муниципалитета, и музей стал занимать свой этаж на правах аренды. Причём первый этаж этого здания был продан муниципалитетом магазину, а третий этаж был тоже выкуплен в частную собственность. Музей, которым долгие годы руководит капитан войск правительственной связи в отставке Александр Осипов, с таким соседством тихо уживался. Никто не жаловался.

Напомним, что данный участок правого и левого берега Невы составляет единый объект под названием «Невский плацдарм». На левом берегу Невы, в районе Невского «пятачка», построена диорама «Прорыв блокады Ленинграда», а в январе 2018 года открылась новая 3D-панорама «Прорыв». Даже по названию понятно, что оба этих объекта посвящены событиям, которые происходили в январе 1943 года. Но сражения на Невском «пятачке» начались в сентябре 1941 года. Самой драматической страницей Невского «пятачка» являются события, которые происходили в апреле 1942 года. И единственным информационным центром, который занимается этой страницей истории, является Дубровский музей «Невский пятачок».

Он имеет серьёзный статус. В Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации он зарегистрирован как Дубровский филиал ГБУК Ленинградской области «Музейное агентство» – Музей «Невский пятачок». 202 экспоната из Музея «Невский пятачок» уже внесены в Государственный каталог музейного фонда РФ. Среди них – фронтовые письма, фотографии, грамзаписи, оружие и некоторые другие важные артефакты. К Государственному каталогу прилагаются фотографии всех этих экспонатов.

Согласно законодательству администрация может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению.

И вот в начале 2018 года администрация Дубровского поселения неожиданно выставила здание на торги. При этом никакой альтернативы для государственного музея не предложила. Ситуация сложилась, откровенно сказать, – некрасивая. И за музей, посвящённый героической странице защите Ленинграда, заступился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, предложив выкупить помещения за счёт средств правительства и предоставить их музею в пользование, о чём в газете «Всеволожские вести» была опубликована статья «Только губернатор и помог». Администрация Дубровского поселения по распоряжению губернатора согласилась продлить Музею «Невский пятачок» договор об аренде, но только до 30 июня 2018 года. А после празднования 9 Мая, не дожидаясь конца срока аренды, депутаты Дубровки вновь проголосовали за то, чтобы выставить этот этаж на торги.

Общественность снова забила во все колокола. Подключились некоторые крупные деятели культуры, своё возмущение высказала пресса. Чего опасаются? – Если музей будет закрыт в связи с окончанием аренды здания, то, согласно существующим правилам, его экспозиция будет временно расформирована, точнее, поделена на некоторое время между другими музеями. Где найдёт себе место, например, уникальный «Куб земли» с Невского «пятачка», который сейчас хранится в музее и наглядно демонстрирует, сколько металла находилось на Невском «пятачке» в одном только кубометре почвы? А другой уникальный экспонат из музея вообще невозможно сдвинуть с места: это диорама «Невский пятачок». При попытке убрать её со стены краска, скорее всего, рассыплется. Нужна будет длительная работа реставраторов.

Увы, уже известны случаи, когда после временного расформирования часть экспонатов навсегда оседает в каком-нибудь другом месте, а ещё хуже – оказывается в руках частных коллекционеров, которые начнут ею торговать. То есть расформирование экспозиции музея накануне его 55-летнего юбилея было бы равносильно гибели.

Ситуация вокруг музея сформировалась сложная и запутанная. Но сейчас, к счастью, можно сообщить, что опять эту ситуацию все-таки разрешил Александр Дрозденко. 31 мая появилось официальное сообщение, что между правительством Ленинградской области и муниципалитетом Дубровки достигнута договорённость. Второй этаж здания снят с торгов. 30 июня договор об аренде будет продлён на год, и каждый раз по окончании срока этот договор автоматически будет продлеваться. Так будет продолжаться до тех пор, пока у музея не появится новое помещение. Деньги на его строительство будут выделены правительством Ленинградской области.

Окрыленные такой доброй новостью, энтузиасты уже предлагают варианты того, как будет выглядеть это здание. Прозвучало предложение построить в Дубровке Дом культуры и выделить в этом Доме помещения для музея. Это, конечно, экономное решение, но когда это ещё будет? Многие жители Дубровки ратуют за небольшое, не дорогое, но отдельное здание для музея. Во-первых, желательно, чтобы здание отражало дух эпохи, 40-х годов. Во-вторых, уместно привести слова маршала Г.К. Жукова: «Без Невского «пятачка» не продержится Дорога жизни, а без неё не продержится Ленинград». Подвиг защитников Невского «пятачка» заслуживает не просто музея, а целого мемориального комплекса на правом и левом берегах Невы. Неоднократно уже в прессе прозвучало предложение, что на правом берегу Невы нужно поставить огромную скульптуру, как монумент «Алёше» в Мурманске. И чтобы рядом стоял музей. Вот такие мечты.

Людмила ОДНОБОКОВА