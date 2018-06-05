Строительство транспортной развязки с КАД в Западном Мурино обойдется в 775 млн рублей

Владельцы нескольких земельных участков тормозят строительство транспортной развязки в Мурино. Пока только пять из одиннадцати участков изъяты под строительство. Однако это никак не скажется на сроках строительства развязки с КАД в Западном Мурино.

Об этом сегодня, 5 июня, в ходе инспектирования строительства заявил председатель областного дорожного комитета Юрий Запалатский. В контрольном мероприятии принимали участие заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, директор ГКУ «Ленавтодор» Денис Седов, представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад», подрядчики и застройщики.

– Сегодня правительство Ленинградской области старается развязать транспортный узел проблем, – отметил Михаил Москвин. – Не так давно был запущен прокол, а на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве ТПУ «Девяткино». Отмечу, что еще в конце прошлого года Ленавтодор провел конкурс на возведение транспортной развязки в Мурино. По итогам подрядчиком было признано АО «ПО «Возрождение». Однако есть моменты, которые мешают решить транспортные проблемы. В частности, это касается ввода в эксплуатацию проезда под КАД в Мурино. Планировалось, что все решится в апреле, однако сейчас из-за недоработок ввод в эксплуатацию отложен на середину июня.

– Транспортные проблемы в Мурино решаются в несколько этапов. Строительство транспортной развязки с КАД завершится в 2020 году. Ее стоимость составит 775 миллионов рублей, – подчеркнул Юрий Запалатский.

Ирэн ОВСЕПЯН