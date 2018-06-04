Во Всеволожском районе открывают дороги без преград

Во Всеволожском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в этом году начала действовать программа «Дорога без преград». Она ориентирована на инвалидов-колясочников любого возраста. Заранее люди с ограниченными возможностями здоровья могут заказать поездку по социальным объектам, например, в банк, поликлинику или налоговую инспекцию.

На заказанное число им предоставляется машина с водителем и уникальный аппарат, закупленный правительством Ленинградской области в Германии, который называется «лестница-ход». С помощью этого оборудования инвалид-колясочник вместе с коляской может спуститься с верхнего этажа или подняться наверх.

Одним из первых программой воспользовался единственный отечественный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина – житель города Всеволожска – Владимир Белоусов. Вот уже шесть лет заслуженный мастер спорта СССР прикован к постели. На 30 мая он заказал поездку по местам, где проходило его детство: на Дороге жизни. Начиная с 2014 года, это была его первая поездка из дома не в больницу, а на прогулку. А ведь прогулки на свежем воздухе могут послужить хорошим стимулом для того, чтобы люди со слабым здоровьем быстро окрепли, и у них появился дополнительный стимул к жизни.

Машина сделала остановку возле памятника «Разорванное кольцо». Он впервые увидел вечный огонь на мемориале, и это для него было важно, так как отец олимпийского чемпиона – Павел Иванович Белоусов – воевал на Невском пятачке, был ранен, удостоен медали «За отвагу».

Владимира Белоусова сопровождали: заведующая Всеволожским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Е.И. Уляшева, специалист по работе «лестницы-хода» О.В. Редников, водитель Н.А. Рябичков и корреспондент «Всеволожских вестей» Людмила Однобокова. Подробнее о программе «Дорога без преград» читайте в ближайшем номере газеты.

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