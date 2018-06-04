С сегодняшнего дня по 3 июля на территории Ленинградской области проводится антинаркотическая акция «Область без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня.

Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков можно по «телефонам доверия». Они будут работать круглосуточно в период проведения акции. Также о фактах незаконного оборота наркотиков можно анонимно сообщить с помощью формы обратной связи «Сообщи о наркоточке» на сайте ГУ МВД России.

«Телефон доверия» по Всеволожскому району: 8 (813-70) 42-919. Телефон УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8-996-773-51-09.