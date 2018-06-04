На спортивной площадке в микрорайоне Южный в минувшую пятницу, 1 июня, прошёл Всеволожский фестиваль по флорболу среди детских команд. Спортивный праздник был приурочен ко Дню защиты детей и ко Всемирному дню отказа от курения.

Открыла соревнования театральная студия «Люди и куклы». Её воспитанники прочитали стихотворения и исполнили зажигательный танцевальный номер.

Мероприятие уже давно стало традиционным, в этом году оно проходило в седьмой раз. Участие в фестивале приняли более 120 спортсменов из города Всеволожска, Всеволожского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Москвы. В рамках фестиваля между собой сразились две команды: сборная команда Всеволожска и Всеволожского района и сборная команда Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Победу одержала команда города Всеволожска и Всеволожского района. Ей и достался переходящий кубок соревнований. Все участники были награждены дипломами и подарками. Организаторами выступили отдел физической культуры и спорта районной администрации и Дворец творчества Всеволожского района.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района