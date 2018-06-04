Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова посетила в субботу, 2 июня, первый детский хоспис в Ленинградской области в поселке Токсово Всеволожского района. В паллиативном учреждении при соборе Святого архистратига Божия Михаила, рассчитанном на 30 мест, ежегодно помощь могут получать до 350 детей.

Анна Кузнецова обсудила с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко вопросы изменения методов федерального финансирования хосписов. Есть проблемы, связанные с методологией и нормативными документами, которые касаются расходования средств как из регионального, так и федерального бюджетов.

– Сегодня правительство Ленинградской области успешно реализует программы, направленные на реновацию больничных учреждений, – отметил Александр Дрозденко. – После сдачи хосписа в Токсово Ленинградская область решила проблему с детскими паллиативными учреждениями. По взрослым хосписам мы сегодня полностью покрываем потребность. Наработки правительства Ленинградской области могут быть апробированы на федеральном уровне.

– Наверное, ни один совершенный федеральный закон не может гарантировать его полного исполнения, пока рядом не окажутся ответственные исполнители, – отметила Анна Кузнецова. – Порой из-за халатности безответственных людей жизнь детей оказывается под угрозой. Задача государства – обеспечить безопасность детей.

Отметим, что в рамках визита в Ленинградскую область Анна Кузнецова побывала в Тихвине, где возложила цветы к памятнику детям, погибшим при фашистской бомбежке в октябре 1941 года. Кроме того, она посетила детский оздоровительный центр «Маяк» в Гатчинском районе, где ей показали учебную базу лагеря и систему подготовки вожатых для детских лагерей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА