В рубрике «Интервью берёт читатель» сегодня на вопросы жителей отвечает глава администрации Всеволожского района Андрей Александрович Низовский. 11 мая мы обратились к читателям с предложением задать вопросы руководителю района по актуальным вопросам нашей жизни. Читатели «Всеволожских вестей» активно задавали вопросы по телефонам редакции, пресс-службы администрации, а также на сайте газеты и в социальных сетях. Всего поступило 80 вопросов, которые были объединены по темам.

Социальный блок: образование, здравоохранение

Быкова Ольга, Всеволожск, мкр Южный:

Вместо строительства новой школы в нашем стремительно растущем мкр Южный будет строиться пристройка к МОУ «Всеволожский ЦО» на месте нынешнего школьного стадиона. Допускается ли по нормативам существование школы без стадиона? Где наши дети будут заниматься физкультурой?

Ответ: На территории МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» ведётся проектирование нового корпуса на 600 мест. Согласно эскизам проекта нового корпуса МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» – одна спортивная площадка будет построена слева от нового корпуса, стадион будет построен с другой стороны существующего корпуса школы. Новые спортивные сооружения будут соответствовать нормативам Российской Федерации.

Кишкина Екатерина и Афанасьева Екатерина:

Интересует вопрос строительства детсада на улице Кожемякина в Сертолово. Учреждение построено три года назад, но его никак не могут ввести в эксплуатацию. В чем причина?

Иванова Светлана:

В прошлом году обещали сдать детсад в Сертолово. До сих пор ждем. Кроме того, нет соц. объектов. На каком этапе решение проблемы?

Петрова Дарина Витальевна, г. Сертолово:

С 2011 года строится садик на ул. Дмитрия Кожемякина, д. 9 в городе Сертолово. В прошлом году на собрании в нашем городе было сказано, что детский сад введут в эксплуатацию, но прошёл уже год, а сад так и не сдан. Сколько будет длиться этот обман?

Ответ: 4 мая 2018 года в соответствии с распоряжением Комитета Государственного строительного надзора и Государственной экспертизы Ленинградской области в детском образовательном учреждении на 240 мест, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, в районе д. 11, начата повторная проверка соответствия работ, выполненных в процессе строительства, требованиям технических регламентов и проектной документации. Застройщиком было получено предписание с перечнем замечаний, которые в настоящее время устранены в оперативном режиме, о чем оформлены официальные промежуточные отчеты. Благоустройство территории выполнено. В здании детского сада поставлено и установлено монтируемое и немонтируемое оборудование. Планируемая дата устранения замечаний и ввод объекта в эксплуатацию – июнь 2018 года.

Петрова Дарина Витальевна, Чернавцева Виктория, Большакова Наталья Николаевна, Николенко Виктория, Мантова Юлия, Гичева Лариса, Иванова Виктория, Корелина Ксения, Смольнова Анна, Джогаева Ольга и другие жители города Сертолово:

Когда откроют детский сад на ул. Кожемякина? Когда начнут (и, что более важно, закончат) строительство новых детских садов?

Когда Вы начнете выполнять свои должностные обязанности по созданию и поддержанию нужного количества мест в детсаде? Малыши сидят дома, мамы теряют работу, семьи теряют доход! Детям катастрофично не хватает мест в детских садах!

Гичева Лариса, г. Сертолово:

В Сертолово скоро сдадут ТРИ новых микрорайона! Школы не резиновые! Как будет решаться вопрос с устройством школьников в школу (какие есть варианты, кроме второй смены)?

Девятова Илона, г. Сертолово:

С нетерпением ждём обещанные Вами социально значимые объекты (детсад, школа, поликлиники и т.д.). О каких сроках строительства идет речь?

Ответ: В ходе реализации «майских указов» Президента Российской Федерации на территории МО Сертолово введены в эксплуатацию следующие объекты:

2012 год: Детский сад по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова (дошкольное отделение МОУ «Сертоловская СОШ № 2»). Проектная мощность здания – 280 мест, фактическая наполняемость в соответствии с СанПиН – 422 места.

2014 год: После проведения капитального ремонта введены в эксплуатацию здания, принятые в муниципальную собственность от Министерства обороны:

­ МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1», расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово, ул. Молодцова. Проектная мощность здания – 200 мест, фактическая наполняемость в соответствии с СанПиН – 322 места.

­ МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2», расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово, ул. Молодежная. Проектная мощность здания – 220 мест, фактическая наполняемость в соответствии с СанПиН – 240 мест.

Одновременно с этим введен МДОБУ «Чернореченский ДСКВ». Проектная мощность здания – 140 мест, фактическая наполняемость в соответствии с СанПиН – 214 мест.

С 01.09.2017 начало функционировать МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3». Проектная мощность здания – 210 мест, фактическая наполняемость в соответствии с СанПиН – 300 мест.

Осенью 2018 года в г. Сертолово на улице Кожемякина планируется открытие нового детского сада на 240 мест. Детский сад сможет принять до 300 детей, в том числе 40 детей в возрасте от 2­х до 3­х лет.

Кроме этого, к 2020 году планируется ввод в эксплуатацию детского сада на 210 мест (застройщик ООО «КВС-Сертолово»).

В г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области в соответствии с заключенным соглашением «О сотрудничестве по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства в Ленинградской области» до 2020 года застройщиком планируется построить и передать в муниципальную собственность следующие объекты образования:

­ ООО «КВС Сертолово»: общеобразовательную школу на 825 мест и дошкольное образовательное учреждение на 210 мест.

Кроме этого, ведутся работы по проектированию средней общеобразовательной школы на 600 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово. На данный момент контракт приостановлен. МКУ ЕСЗ проводится работа по решению проблемных вопросов и возобновлению проектирования.

Планируемый выход из государственной экспертизы по проектной документации – сентябрь 2018 года.

Потемина Елена, пгт. Кузьмоловский:

Когда решится проблема с детскими садами? Очередь в детсад практически не движется. Моя дочь не может выйти на работу, а в социальных пособиях на питание ребенка до 3 лет ей отказано! Откуда в очереди в детсад столько льготников?

Ответ: Федеральным законодательством определен достаточно широкий перечень льготных категорий граждан, дети которых имеют право на внеочередное (первоочередное) зачисление в дошкольную организацию. Меры социальной поддержки предоставляются детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, из многодетных семей, детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом, военнослужащих, сотрудников полиции, а также сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации. Более подробно с данным перечнем Вы можете ознакомиться в п. 1.10 Административного регламента, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» от 28.03.2017 года № 739), размещенном на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области vsevreg.ru в разделе «Документы», подраздел «Постановления»).

Распоряжением комитета по социальным вопросам Потеминой Н.И. назначено ежемесячное пособие и ежемесячная компенсация на полноценное питание на сына Тимофея, 06.12.2015 года рождения, в размере 800 рублей с марта 2018 года. В целях оказания помощи семье в преодолении трудной жизненной ситуации состоялся телефонный разговор с Потемкиной Натальей Игоревной, 12.03.1986 года рождения. Разъяснен порядок и условия предоставления социального обслуживания, единовременной денежной помощи. Наталья Игоревна в ближайшее время намерена обратиться в комитет по социальным вопросам за предоставлением единовременной денежной помощи.

Глазева Ольга Владимировна, г. Сертолово, мкр Сертолово­2 (Новое Сертолово):

В связи с полным набором в ясельную группу (единственная в детском саду) ребенок 2,9 года не попадает в детский сад. Родители – военнослужащие, имеют льготы. Возможно ли оказать какую-либо помощь для устройства ребенка в детский сад?

Ответ: В муниципальные дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) дети принимаются исключительно в автоматическом режиме, посредством автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад» (АИС ЭДС), при наличии свободных мест в порядке продвижения очереди с учетом возрастной категории ребенка, даты постановки на учет, а также имеющихся льгот по зачислению ребенка в дошкольную организацию.

Осенью 2018 года в г. Сертолово на улице Кожемякина планируется открытие нового детского сада на 240 мест. Детский сад сможет принять до 300 детей, в том числе 40 детей в возрасте от 2­х до 3­х лет. Таким образом, зачисление Вашего ребенка будет рассматриваться в период планового комплектования вышеуказанного дошкольного образовательного учреждения, при наличии свободных мест, исключительно в порядке очереди.

Белова Светлана Александровна, г. Всеволожск, микрорайон Южный:

Моему ребёнку исполнилось 3 года, мест в детских садах нет. За год наша очередь отодвинулась назад на 300 человек. Как попасть в детский сад не льготнику? Когда будут построены и введены в эксплуатацию новые детские сады в микрорайоне Южный?

Ответ: В муниципальные дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) дети принимаются исключительно в автоматическом режиме, посредством автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад» (АИС ЭДС), при наличии свободных мест в порядке продвижения очереди с учетом возрастной категории ребенка, даты постановки на учет, а также имеющихся льгот по зачислению ребенка в дошкольную организацию.

Изменение учетного номера ребенка по зачислению в ДОО происходит в следующих случаях:

­ на учет становятся дети из семей льготных категорий, которые имеют право на внеочередное (первоочередное) зачисление в дошкольную организацию в соответствии с действующим федеральным законодательством;

­ внесение в АИС ЭДС дополнительных пожеланий родителей в раздел «Желаемые учреждения». При внесении родителями дополнительного учреждения для зачисления ребенка в АИС ЭДС сохраняется первичная дата постановки ребенка на учет;

­ комплектование образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на учебный год закончилось и дети, стоящие в очереди в АИС ЭДС для зачисления в образовательную организацию, переводятся из режима планового комплектования в режим текущего комплектования с датой предполагаемого зачисления 1 сентября следующего учебного года.

По вопросу строительства новых детских садов в микрорайоне Южный необходимо отметить следующее. Застройщики в микрорайоне Южный ведут строительство следующих объектов:

­ детский сад на 140 мест, расположенный в районе улицы Крымской (строительный адрес: участок 19) (застройщик ООО «ГлавСтройКомплекс ЛО»). Ориентировочный срок окончания строительства – второе полугодие 2018 года.

­ детский сад на 80 мест, расположенный по адресу: улица Сотникова, дом 33 (застройщик ООО «Гарант Девелопмент»). Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию – второе полугодие 2018 года.

Анисимова Елена:

В этом году акция «Бессмертный полк» была организована плохо. Старенькие ветераны еле-­еле передвигались, то и дело отставая от участников акции. Что мешает посадить всех ветеранов в машину и доставить до Румболовской горы? Да и музыкальное сопровождение шествия хромает, музыка звучит в самом начале колонны, а вот в конце ее не слышно…

Ответ: Основные мероприятия проводились в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 567 от 14.03.2018 года «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 73­-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г».

Вопрос участия ветеранов был согласован с общественными ветеранскими организациями МО «Город Всеволожск», при этом в целях организации доставки ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г. и людей пожилого возраста по маршруту: Юбилейная площадь – Румболовский мемориальный комплекс был организован объездной маршрут по ул. Рябовская – ул. Пионерская – ул. Нагорная (подъезд со стороны стелы «Никто не забыт, ничто не забыто»), для чего предоставлены 4 микроавтобуса. Посадка в автобусы осуществлялась на Всеволожском проспекте (у памятника В.А. Всеволожскому) в период с 11.15 до 12.30. Для сопровождения ветеранов и людей пожилого возраста были назначены ответственные и волонтеры. Для проведения торжественно-траурной церемонии на Румболовской горе для ветеранов были организованы посадочные места.

В целях усиления музыкального оформления праздничной колонны дополнительно организаторами были заказаны два автомобиля с музыкальным оборудованием, которые двигались в середине всей колонны и перед колонной «Бессмертный полк». Традиционно, для озвучивания шествия, праздничную колонну сопровождал Военный духовой оркестр и группа барабанщиц ДШИ г. Всеволожска им. М.И. Глинки.

Также сообщаем, что для улучшения качества озвучивания торжественно-траурной церемонии «Память поколений» и концертной программы «На солнечной поляночке» было установлено дополнительное оборудование (4 точки) на Румболовском мемориальном комплексе.

Копылов Павел Александрович, Колтуши:

Здравствуйте, Андрей Александрович! Детский образцовый хореографический ансамбль «Радуга» (Колтуши) нуждается в специализированном помещении для занятий и репетиций. Какие могут быть надежды у руководителей, воспитанников (и их родителей) на строительство в Колтушах полноценного ДК (очень не хватает)?

Ответ: В соответствии со п. 12 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации № 131-­ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в МО Колтушское СП осуществляет администрация МО Колтушское СП посредством деятельности МКУ «Колтушская Центральная Клубная Система» (учреждение). При учреждении действует детский образцовый хореографический ансамбль «Радуга», многие годы руководителем которого является Титова Ирина Владимировна, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

По информации и.о. главы администрации МО Колтушское сельское поселение Слинчака Р.А. от 24.05.2018 года № 01­10­1713/18­0­1:

На сегодняшний момент совет депутатов и администрация МО Колтушское сельское поселение положительно рассматривает вопрос проектирования и строительства культурно-досугового центра по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Старая, Школьный пер. за счет средств администрации.

Ведется работа по подготовке задания на проектирование, запрошены коммерческие предложения от проектных организаций для определения стоимости проектных работ, выбран участок для размещения Центра, начат процесс сбора исходно-разрешительной документации.

На территории МО Колтушское сельское поселение по адресу: ЛО, Всеволожский район, п. Воейково, д. 87б, расположен Дом культуры с большим залом для занятий и репетиций детского образцового коллектива хореографического ансамбля «Радуга».

Дорожное хозяйство и благоустройство, улучшение жилищных условий, ЖКХ

Симонова Т.И.:

Просьба установить светофор во Всеволожске на перекрестке ул. Александровской и Октябрьского проспекта. Труднорегулируемый перекресток, не выехать с Котова Поля.

Ответ: Вопрос об установке светофора на пересечении ул. Александровской и Октябрьского проспекта включен в повестку дня ближайшего заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. С учетом принятых на заседании комиссии решений организация мероприятий по производству необходимых работ будет возможна при наличии финансирования на плановый период 2018–2019 гг.

Федор:

Месяца 3 назад написали обращение в местную – Кузьмоловскую – администрацию с просьбой об асфальтировании подъезда к дому, но до сих пор результат нулевой. Учитывая проживание блокадницы по адресу: пос. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 22, кв. 3, – вы обязаны предоставить все необходимые услуги по обеспечению жизнедеятельности ветерана.

Ответ: По информации, полученной от администрации МО «Кузьмоловское сельское поселение», работы по асфальтированию придомовой территории д. 22 по ул. Школьной, планируется выполнить в рамках муниципального контракта: «Ремонт дворовой территории, включая площадку для парковки автомобильного транспорта и проезда к дворовой территории многоквартирных домов №№ 18, 20, 22 по ул. Школьной; №№ 10, 12 по ул. Железнодорожной в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Ориентировочный срок выполнения работ – август 2018 года.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131­-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение данного вопроса относится к компетенции администрации МО «Кузьмоловское городское поселение».

Дунаевская Лина Иосифовна:

Когда появится инфраструктура на ул. Оптимистов в г. Сертолово? Многодетные семьи уже пятый год обивают пороги администрации. Нет дорог и электричества. И вот чудо: деньги выделены, но дорог и электричества как не было, так и нет до сих пор!

Ответ: По информации, полученной от администрации МО Сертолово, в настоящее время ведется подготовка технической документации на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на ул. Оптимистов (подключение электричества). Данные работы планируется проводить с привлечением субсидий Правительства Ленинградской области в три этапа на период 2018–2020 гг. Ориентировочные сроки заключения контракта на выполнение работ – III квартал 2018 г.

Решение данного вопроса относится к компетенции администрации МО Сертолово.

Старостин Евгений Вадимович, Октябрьский пр., 53:

Дом в центре Всеволожска. Муниципальное жилье. Барак: нет воды, нет газа – баллоны, нет отопления – дрова. В этих условиях живут в том числе инвалиды и участники ВОВ. Включали в разные программы по расселению, но сроки все время переносят. Результата нет. Сейчас включены в программу по переселению из аварийного жилья на январь 2019 года. Андрей Александрович, когда, наконец, решат вопрос о расселении?

Ответ: Жилой дом по этому адресу внесен в реестр аварийных домов по Ленинградской области для включения в программу по переселению граждан из аварийных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В настоящее время постоянно действующие механизмы расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, не определены.

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации в срок до 1 июля 2018 года надлежит внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области решается вопрос о возможности расселения аварийного дома по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский проспект, д. 53 за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск».

Бабина-Сафронова Марина, Морозовское г.п.:

Я мама семи деток. Несколько лет добиваюсь нормальных жилищных условий, но все напрасно. Проживаем в п.им. Морозова. У нас есть 1/4 доли в квартире, но там даже кровати негде ставить. Поэтому вынуждены жить в доме моего отца, дом 1956 г. постройки. Дом аварийный, ремонту не подлежит. В администрацию документы предоставлены, но никаких сдвигов.

Ответ: В соответствии с пп. 6 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-­ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» эти полномочия отнесены к компетенции администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение».

По информации, предоставленной администрацией МО «Морозовское городское поселение, Бабина М.А. с семьей в составе пяти человек (она и четверо детей, т.к. двое зарегистрированы по месту жительства отца в Кингисеппском районе) 16 октября 2016 года признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Частный дом, в котором проживает семья Бабиной М.А., расположен на территории Щегловского сельского поселения.

Глава МО «Морозовское городское поселение» обратился к главе администрации Всеволожского района с просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса Бабиной М.А. В муниципальной собственности МО «Всеволожский муниципальный район» была свободная трехкомнатная квартира общей площадью 73,9 кв. м, расположенная по адресу: г. Гатчина, ул. Сандалова, д.1А, кв. 320. Бабина М.А. от предложенного варианта отказалась.

В силу возраста супругов и места работы для Марины Александровны возможно участие только в подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее – Подпрограмма).

17.07.2017 Бабина М.А. обратилась в отдел строительства и жилищных программ по вопросу получения социальной выплаты. Ей были разъяснены условия участия в данной Подпрограмме и указано на то, что право на получение социальной выплаты гражданин (и члены его семьи) имеет только при условии привлечения средств ипотечного жилищного кредита (ипотечного жилищного займа) на улучшение жилищных условий и наличия собственных средств в размере части расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты и средств ипотечного жилищного кредита (займа), а также выдан перечень документов, необходимых для участия в мероприятиях Подпрограммы. До настоящего времени заявление на участие в Подпрограмме от Бабиной М.А. в администрацию не поступало.

Агаев Вугар, бывший военнослужащий:

В 2008 г. его семью переселили из одного аварийного жилья в другое аварийное жилье по адресу: пр. Некрасова, д. 9, кв. 1. В доме нет никаких удобств, нет даже общественного туалета на улице и отопления. В семье двое детей, младший ребенок болен. Прежний дом на Алексеевском проспекте, в котором он зарегистрирован, сгорел.

Ответ: После пожара в 2007 году семье Агаева В. для временного проживания была предоставлена квартира в г. Всеволожске, ул. Некрасова, дом 9.

По информации из учетного дела, семье Агаева В. была предложена отдельная 2-­комнатная квартира в г. Всеволожске, по ул. Советской, дом 16, кв. 131, общей площадью 60,24 кв.м. Агаев В. отказался от предложенной квартиры в письменной форме, обосновав данный факт тем, что его не устраивает метраж, этажность и наличие каких-то антисоциальных элементов в доме.

Всеволожская районная администрация наделена полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5­ФЗ «О ветеранах», по обеспечению жильём граждан, поставленных на учет по улучшению жилищных условий до 01.03.2005 года. Агаев В. в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» для обеспечения его мерами социальной поддержки, как ветерана боевых действий, не обращался. Отметим, что в 2005 г. Агаеву В., как ветерану боевых действий, был предоставлен земельный участок под ИЖС по адресу: г. Всеволожск, ул. Горького, уч. № 43а.

Постановлением главы администрации МО «Город Всеволожск» от 14.10.2011 г. № 873 Агаев В. был снят с учета нуждающихся в жилых помещениях по основаниям п. 5 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ (предоставление в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома).

Жилой дом № 9 по ул. Некрасова включен в реестр ветхого и аварийного жилого фонда МО «Город Всеволожск» и включен в программу по переселению из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области», которая начнет реализовываться с января 2019 года.

Транспортные проблемы

Акеев Александр:

Вопрос касается автобусной остановки на Привокзальной площади. Автобусы № 4 и № 6 не подъезжают к поребрику, а я человек преклонного возраста. Мне тяжело спускаться…

Ответ: Автобусные маршруты № 4 и № 6 в соответствии с муниципальным контрактом обслуживает автопредприятие ООО «АВАС». Перевозчику направлено письмо с указанием обратить внимание на данную проблему и провести с водительским составом дополнительные разъяснения о правилах посадки пассажиров в автобусы.

Анисимова Елена:

Меня интересует автобусный маршрут № 618. Хорошо, что такой маршрут работает, только почему «бусики» такие маленькие? Люди в них, как селедки в бочке. Хорошо бы пустить по этому маршруту большой автобус.

Ответ: Автобусный маршрут № 618 (пл. «Всеволожская» – Кудрово – ТЦ «МЕГА Дыбенко») обслуживается, в соответствии с муниципальным контрактом, автопредприятием ООО «АВАС», двумя автобусами малой вместимости марки «Пежо». Заменить их на автобусы большей вместимости не представляется возможным по следующей причине: на въезде-выезде в торговый комплекс «МЕГА Дыбенко» установлены ограничения по высоте для транспортных средств и под ними могут проезжать только автобусы малой вместимости.

Спорт и физкультура

Колесникова Лена:

В 2017 году закрыли спортивную секцию по картингу при ДДЮТ. Тренеру Анатолию Федоровичу давно обещали предоставить новое место для занятий картингом, но не предоставили, да еще и старое место отобрали под строительство. В итоге дети остались без любимых занятий! Вопрос: можно как-то решить ситуацию? Например, выделить место для занятий и хранения картов?

Ответ: Здание учебной базы ДДЮТ по указанному адресу не соответствует требованиям, предъявляемым к организации образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, нормам пожарной безопасности.

Администрация МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» неоднократно подавала заявки на финансирование ремонта данного помещения. Здание 1952 года постройки, построено на ленточном фундаменте, с деревянными межэтажными перекрытиями, отсутствующей централизованной канализацией и водоснабжением. Требуется капитальный ремонт, а сумма вложений составит около 150 млн. рублей. Таких финансовых средств у учреждения нет.

С целью обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья детей было принято решение о закрытии секции. Попытки найти другие помещения не дали положительных результатов.

Всё имущество, оборудование и инструмент секции картинга является муниципальной собственностью и будет передано для обеспечения работы других детских объединений. На балансе учреждения

8 картингов, которые будут законсервированы.

Колесникова Лена:

Ещё в этом году закрыли детскую секцию по ГТО, занятия проходили в спортивном зале в здании РГГУ на ул. Шишканя. Закрыли некрасиво, прямо перед Новым годом. В середине учебного года множество детей вынужденно прекратили занятия. Можно ли снова возобновить занятия по ГТО? Готова ли администрация предоставить новое место для занятий взамен старого?

Ответ: Секция ГТО существовала при МПК «Боец». Помещение спортивного зала МПК «Боец» признано аварийным и закрыто по причине несоответствия пожарной безопасности. МПК «Боец» в данный момент проводит занятия в помещении спортивного зала по адресу: г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, т.к. территория расположения спортивного зала не подходит для занятий секции ГТО.

Возобновление занятий ГТО пока невозможно по причине отсутствия помещения и окончания срока действия трудового договора с руководителем секции ГТО.

Вопросы безопасности

Анисимова Елена:

Много проблем с таджикскими цыганами-люли. Сегодня они прочно обосновались на улицах Грибоедова – Гончарова на Мельничном Ручье, где роются в мусорных баках и разводят антисанитарию. Они облюбовали заброшенный дом, в котором живут. А ведь еще совсем недавно во Всеволожске сгорел аналогичный дом, заселенный такими же кочевниками. Мы боимся повторения такой же истории. Когда их выселят? Не раз пытались дозвониться в полицию. Тщетно.

Ответ: Уважаемая Елена, данный вопрос в компетенции 128 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району, тел.: 21­002, 42­918. С этим вопросом обращаюсь к участковому уполномоченному, обслуживающему мкр Мельничный Ручей, – Перемибеда Алексею Валерьевичу – разобраться с этой проблемой.

Викторова Наталия:

Андрей Александрович, прошу Вас обратить внимание на состояние пожарных водоемов в деревнях. Необходимо инициировать проведение проверки и приведение их в рабочее состояние.

Ответ: К вопросам местного значения сельских поселений относятся обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

Для решения вопроса по пожарным водоемам в деревнях направлены уведомления руководителям городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района. Просим жителей муниципальных образований параллельно требовать от руководителей администраций соответствующих территорий принять меры по решению данного вопроса.

Фото Антона КРУПНОВА из архива