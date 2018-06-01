Во Всеволожске отпразднуют «Пеледыш пайрем»

В Музее-усадьбе «Приютино» 2 июня отметят марийский праздник цветов – «Пеледыш пайрем». В этом году он будет проходить в седьмой раз. Гостей ожидает концертная программа в режиме нон-стоп, танцы под открытым небом, показ этномоды, ярмарка изделий народного творчества, спортивные командные игры, дегустация марийской кухни.

Программа праздника марийской культуры:

12.00 – встреча гостей;

13.00 – торжественное открытие;

13.00 – ярмарка народного промысла и ремесел, мастер-классы;

13.30 – награждение победителей конкурса «Творческая семья»;

14.00 – кофе-брейк для гостей праздника;

14.00 – концертная программа;

14.30 – показ этноколлекции от Яны Баймурзиной и показ причесок от стилиста Дианы Сабировой;

15.00 – дегустация марийской кухни;

16.00 – спортивные состязания и игры;

Танцевальный вечер под открытым небом «Мари кас».

Организатор мероприятия – Марийская национально-культурная автономия Ленинградской области «Ший корно» при поддержке Дома Дружбы Ленинградской области, комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комитета по печати и связям с общественностью, администрации Всеволожского района.