Веселый праздник для детворы устроили сегодня, 1 июня, организаторы мероприятия «Мы все спешим за чудесами» на Юбилейной площади Всеволожска. С праздником лета детвору поздравили глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.

– Сейчас наша главная задача – организовать правильный отдых детей, – отметила Ангелина Плыгун. – Ребята должны хорошо отдохнуть за лето и с новыми силами приступить к учебе уже в сентябре. Желаю всем детям плодотворного лета.

Кроме того, с Юбилейной площади стартовала молодежная экологическая программа по трудоустройству подростков «Зеленый паспорт». Отметим, что программа успешно работает на протяжении 12 лет. Как отметила Ангелина Плыгун, ребята вносят свой посильный вклад в то, чтобы родной город Всеволожск был чистым и благоустроенным.

После торжественных речей над площадью взвились три флага, а затем началось праздничное гулянье. Артисты-аниматоры в рамках развлекательной программы «Вот оно какое, наше лето» проводили флешмобы, показывали фокусы. Ребятня задорно вместе с мультяшными героями танцевала, соревновалась в ловкости и, вообще, весело проводила время. Одним из самых интересных моментов стала интерактивная программа Конно-драматического театра Евгения Ткачука «ВелесО».

Не остались в стороне и местные коллективы. На сцене Юбилейной площади выступили «Веретенце», «Капризульки», танцевальная группа «Этюд» и многие другие. На творческих мастер-классах детвора дружно делала бумажных лягушат, рисовала красочные картины, играла в настольные игры.

В рамках праздника состоялось награждение победителей открытого городского конкурса изобразительного искусства «Всеволожск – город талантов». В состязании приняли участие более 80 человек. Победителям вручили дипломы и ценные призы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА